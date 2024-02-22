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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۲۵

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان:

کشاورزان گلستانی به سمپاشی با قارچ کش ها اقدام کنند

کشاورزان گلستانی به سمپاشی با قارچ کش ها اقدام کنند

گرگان- مدیر شرکت خدماتی کشاورزی گلستان گفت: پیمانکاران و کشاورزان گلستانی به سمپاشی با قارچ کش ها اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد ضیایی عصر پنج شنبه در گفت و گو به خبرنگاران اظهار کرد: پیمانکاران با عنایت به شرایط آب و هوایی، ضمن بازدید از مزارع با مشورت کارشناسان برای مبارزه با بیماری زنگ زرد و قهوه‌ای و سمپاشی مزارع خود با قارچ کش‌ها ی توصیه شده اقدام کنند.

وی افزود: کشاورزان با توجه به شرایط جوی، پیش بینی بارندگی و کاهش دما از روز جمعه در استان گلستان، مصرف کودهای پتاسه از منابع کود کلرور پتاسیوم و سیلیکات‌ها را جهت مقاومت به خوابیدی، در دستور کار قرار دهند.

ضیایی گفت: کشاورزان در روزهای آتی که با تشدید سرما و بارندگی مواجه است از از مصرف کود اوره که باعث می‌شود آمونیاک به حداقل برسد خودداری کنند.

کد مطلب 6034933

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