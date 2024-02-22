عوامل اجرایی و معتمدین در برگزاری انتخابات بی طرف عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری ظهر پنج شنبه در همایش مجریان برگزاری انتخابات شمیرانات که در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، ضمن تبریک ایام شعبانیه اظهار کرد: مفتخر هستیم که هم اکنون در کنار جامعه قابل اعتماد و هدایت گر آموزش و پرورش و سایر اهالی رودبار قصران و مسؤولان منطقه هستیم و این گردهمایی بهانه‌ای است که یک بار دیگر در آزمون سیاسی بزرگ در کنار هم باشیم و برای آینده روشن کشور تصمیم درست بگیریم.

استاندار تهران با بیان اینکه انتخابات، یک تحول فکری اجتماع است، گفت: حرکت، ریل گذاری و جهت گیری دوران حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور به تدبیر و تحول نگاه فکری کسانی وابسته است که در این مسیر پا پیش گذاشته اند.

وی افزود: جمع حاضر شامل معتمدین، مخلصین، مجریان، حافظان و ناظران و بازرسان و همه کسانی است که دست در دست یکدیگر داده اند تا با درایت و نظارت صحیح، تحول مردم سالاری دینی را به نمایش بگذارند.

فخاری عنوان کرد: فعالیت همه شما عزیزان قابل ستایش و قدردانی است چرا که برای حفظ دستاوردهای انقلاب با حضور در عرصه‌های مختلف این انتخابات و به نمایش گذاشتن عرصه مردم سالاری، مؤثر و پررنگ به نقش آفرینی پرداخته اید.

استاندار تهران با بیان اینکه این انقلاب یک انقلاب مذهبی، سیاسی و اجتماعی است، گفت: پشتوانه اعتقادی، دینی و رهبریت ولایت جامعه به دست کسی سپرده شده که جامع الشرایط و جامع الاطراف در انسانیت و شرافت و عزت یک ملت است.

فخاری با اشاره به اینکه از خاصیت‌های بی بدیل انقلاب اسلامی فراهم آوری شرایطی است که طی آن مردم سالاری دینی به نمایش گذاشته می‌شود، گفت: طی ۴۵ سالی که از آغاز انقلاب اسلامی می‌گذرد انتخابات زیادی را برگزار کرده ایم و این حرکت بی بدیل و مردمی که توأم با استقلال طلبی است، در هیچ کجای دنیا دیده نمی‌شود و به صراحت و با قدرت می‌توانیم اعلام کنیم که ما دموکرات ترین و مردم سالارانه ترین کشور را داریم که از هر قشر و دسته‌ای برای ابراز وجود و حضور در انتخابات حاضر می‌شوند.

استاندار تهران اظهار کرد: مجلس خانه ملت است و حوزه اجرا به دست مردم می‌باشد، همانطور که امام راحل فرمودند؛ «میزان رأی ملت است».

وی با بیان اینکه تلاش شبانه روزی برای حضور و مشارکت مردم و تأمین امنیت برای برگزاری این حماسه سیاسی را شاهد هستیم، گفت: فضای رقابتی داوطلبان با این تمهیدات مهیا خواهد شد.

فخاری با اشاره به اینکه از امروز شاهد آغاز تبلیغ داوطلبان و نامزدهای انتخاباتی هستیم، عنوان داشت: سه هزار و ۵۴۵ نامزد انتخاباتی از حوزه بزرگ تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس شروع به رقابت می‌کنند و آنچه از معتمدین انتظار داریم این است که باید در این صحنه بی طرف باشند تا در موعد مقرر اراده مردم آشکار شود و در این راستا مهم‌ترین وظیفه ما امانت داری است، تا این فریضه بسیار بزرگ را به درستی انجام دهیم.

استاندار تهران با بیان اینکه هیچ ابایی نداریم که بگوییم در مقابل برگزاری انتخابات ما تهدیداتی وجود دارد، افزود: شرایط جهان و سطوح بین الملل به خصوص غرب آسیا فرصتی را فراهم کرده که اگر ما نتوانیم قدرت ملی خود را نشان دهیم بار امنیت کشور را سنگین‌تر می‌کنیم و دشمن آماده و با اراده تر به میدان وارد می‌شود، لذا هر کدام از ما باید بتوانیم برای حفظ استقلال کشور به عنوان تکلیف جامع در انتخابات شرکت کنیم.

وی با بیان اینکه انقلاب ما به آرای مردم متکی است گفت: عزت ما وابسته به انتخاب ما است لذا باید با استقلال، قدرت و استقامت کمک کنیم تا همه در این مسیر حاضر شوند و یاری کنیم تا این فریضه مهم به خوبی انجام شود.

استاندار تهران با تاکید بر فراهم آوری ظرفیت‌ها بیان داشت: امیدوار هستیم که از این آزمون بزرگ سربلند بیرون بیاییم و در ۱۱ اسفند با شور و نشاط و شوق به استقبال این حرکت سیاسی بزرگ برویم تا دشمن انگشت به دهان بماند که ما توانستیم در ملتهب ترین اوضاع جهان فضایی آرام با تضمین سلامت انتخابات را در کشور داشته باشیم و به یک نتیجه مطلوب برسیم.