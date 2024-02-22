به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده پنج شنبه شب در جمع خبرنگاران با اعلام آغاز تبلیغات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی از امروز، اظهار داشت: خوشبختانه از ابتدای وقت امروز داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی تبلیغات خود را رسماً در سراسر استان بوشهر آغاز کردند و این یک حرکت جدیدی برای ایجاد شور و نشاط برای افزایش مشارکت رقم خورده است.

وی با قدردانی از کاندیداهای استان بوشهر در راستای این حرکت ارزشمند ابراز داشت: بر اساس اقدامات ستاد انتخابات استان بوشهر برنامه‌ریزی لازم انجام شده و همه زیرساخت‌های لازم برای برگزاری یک انتخابات باشکوه فراهم شده است.

استاندار بوشهر با اشاره به توجه ویژه به ۴ مؤلفه مشارکت حداکثری، ایجاد رقابت جدی بین کاندیداها در اطلاع‌رسانی به مردم، امنیت و سلامت انتخابات خاطرنشان کرد: شرایط استان بوشهر در همه ۴ مؤلفه یاد شده مطلوب و درخور تحسین است و ان‌شاءالله با حرکت مردم در ۱۱ اسفند همانند قبل شاهد برگزاری انتخابات باشکوه با مشارکت حداکثری مردم باشیم

. محمدی‌زاده با اشاره به استقرار صندوق‌های اخذ رأی در ۱۱ اسفند در همه نقاط ساحلی، دریایی، عشایری، کارگاهی و سکوهای نفتی در خلیج فارس تصریح کرد: تمام تدابیر لازم برای جمع‌آوری رأی مردم در نقاط مختلف استان بوشهر فراهم شده است.

وی ادامه داد: برای جمع‌آوری آرای کارکنان در مناطق دریایی، سکوهای نفتی، گازی، پایانه‌های نفتی و کشتی‌ها و شناورهای مستقر در بنادر و لنگرگاه‌ها، مناطق دور دست عشایری، روستایی، و سیاه چادرهای عشایری برنامه‌ریزی و پیش‌بینی لازم از طریق صندوق‌های سیار شده است.

استاندار بوشهر اضافه کرد: در مراکز تجمع جمعیت به‌خصوص شهرهای ساحلی، بازار، حاشیه سواحل، میادین اصلی شهرها برای جمع‌آوری رأی مردم در انتخابات ۱۱ اسفند تدابیر لازم اندیشیده شده است.

محمدی‌زاده با بیان اینکه در مناطق جنوبی استان بوشهر برای جمع‌آوری رأی کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته است افزود: برای رأی اولی‌ها شامل دانش‌آموزان استان بوشهر همه برنامه‌ریزی برای جمع‌آوری آرای آنها انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه موظف به حفاظت از آرای مردم به‌عنوان حق‌الناس هستیم ادامه داد: مردم با حضور باشکوه در انتخابات ۱۱ اسفند حماسه دیگر رقم خواهند می‌زنند و در این راستا اقدامات لازم برای جمع‌آوری رأی مردم در همه نقاط ساحلی، دوردست و پر جمعیت شهرها اندیشیده و زیرساخت‌ها فراهم شده است.