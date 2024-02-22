مدیر جدید خبرگزاری مهر در گیلان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه در مراسمی با حضور مدیرعامل خبرگزاری مهر ضمن تقدیر از خدمات مریم اصغری مدیر سابق خبرگزاری مهر در گیلان الهام حیدری به عنوان مدیر جدید این خبرگزاری در این استان معرفی شد.

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در این مراسم محمد مهدی رحمتی مدیرعامل خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد علی نجفی مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان، حسام الدین حیدری مدیرکل اخبار استان‌های خبرگزاری مهر و جمعی از مسؤولان دستگاه‌های اجرایی و اصحاب رسانه حضور داشتند.

گفتنی است، پیش از این مریم اصغری به عنوان دبیر منطقه شمال اداره کل اخبار استان‌های خبرگزاری مهر معرفی شده است.