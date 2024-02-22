۴۲ داوطلب برای یک کرسی در حوزه انتخابیه شرق مازندران رقابت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر میرزایی شامگاه پنجسنبه در جلسه توجیهی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در فرمانداری بهشهر اظهار کرد: تاکید رهبری بر چهار شاخصه انتخابات؛ یعنی مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت است و همه ما باید موظف به رعایت این اصل و موارد مهم باشیم.

وی افزود: برای برگزاری انتخابات پیش رو با همه امکانات و تجهیزات آماده ایم و برنامه‌ریزی در خصوص برگزاری انتخاباتی پر شکوه صورت گرفته است.

فرماندار بهشهر یادآور شد: حضور حداکثری در انتخابات و افزایش مشارکت از جمله مسائل مهمی است که باید مورد توجه باشد.

میرزایی گفت: تبلیغات در فضای مجازی و حقیقی در حال انجام و مناظره انتخاباتی کار جدید است ه با حضور تعدادی از کاندیداها برگزار شد و از کانال ۱۸۳ پخش خواهد شد.

نماینده عالی دولت در شهرستان بهشهر گفت: معتقدیم که انتخابات پر شور و با حضور حداکثری و عقلانی برگزار شود و با احساسات افراد بازی نشود.

میرزایی افزود: اطمینان داریم که رعایت اخلاق انتخاباتی انجام‌می شود و امیدواریم کاندیداها هواداران را توصیه به قانون کنند تا ۱۱ اسفند و انتخاب با شکوه برگزار شود تا چارچوب قوانین رعایت شود که اخلاق مداری از توصیه‌های مهم دین ماست و باید مر قانون در تبلیغات کاندیداها رعایت شود.

میرزایی اظهار کرد: تبلیغات از بامداد ۳ اسفند آغاز شد و تا ۸ صبح پنج شنبه ۱۰ اسفندماه زمان قانونی تبلیغات برای نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

فرماندار بهشهر از رقابت ۴۲ کاندیدای مجلس شورای اسلامی در بهشهر خبر داد و گفت: شهرستان‌های بهشهر، نکا و گلوگاه یک کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد.