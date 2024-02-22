به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین عصر پنج شنبه در برگزاری هفتمین دوره رقابت ملی استارتآپی اینوتکس پیچ در بوشهر نقش شرکتهای دانشبنیان در عرصههای مختلف توسعه و پیشرفت جامعه را مهم دانست و اظهار داشت: توجه به تجاریسازی محصولات شرکتهای دانشبنیان و حل مشکلات و تأمین نیازهای جامعه از اولویت این شرکتها است.
وی با اشاره به صادرات محصولات شرکتهای دانشبنیان استان خاطرنشان کرد: در ۱۰ ماه امسال آمار صادرات محصولات تولیدی شرکتهای دانشبنیان استان بوشهر به ارزش ۴۰۰ هزار یورو ثبت شده که اقدام خوب و درخور تحسین است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با تأکید بر توجه به توسعه سرمایهگذاری در حوزه شرکتهای دانشبنیان خاطرنشان کرد: ارتباط بین ایدهها، محصول، بخش سرمایه و صنایع در حوزه شرکتهای دانشبنیان شکل گرفته تا به افزایش مهارتهای تخصصی منجر شود.
باستین کاهش وابستگی به خارج را یکی از اهداف مهم برگزاری این رویدادهای دانشبنیان دانست و تصریح کرد: بهرهوری در تولید نکته مهمی است که در شرایط امروز کشور حتماً باید جهتدهی این رویدادها با خلق محصولات دانشبنیان به این سمت سوق داده شود.
وی افزایش بهرهوری در تولیدی را یکی از تأکیدات مهم دانست و بیان کرد: اکنون در بسیاری از شرکتها ظرفیتهای خالی در بخش تولید وجود دارد که بخش اعظم آن ناشی از ضعف در تکنولوژی، فناوری و ایدههای خلق در ثروت است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با بیان اینکه در قیمت و کیفیت برخی از کالاها و محصولات دچار مشکل هستیم اضافه کرد: این مهم سبب میشود که در بازارهای جهانی نتوانیم با دیگر کشورها رقابت کنیم اینجا است که شرکتهای دانشبنیان و فناور میتوانند با آمدن پای کار این مشکل را برطرف کنند.
باستین با اشاره به کسب توفیقات قابل توجه در حوزههای مختلف دانش بنیان افزود: در حوزههای پزشکی، نانو، سلولهای بنیادی، هستهای و دیگر بخشها توفیقات کسب شده ولی هنوز راه طولانی در پیش داریم.
وی با اشاره به موقعیت بسیار مطلوب استان بوشهر تصریح کرد: این استان با پنج کشور عربی حاشیه خلیجفارس همسایه است که لازم این رویدادهای دانشبنیان رقابتی چند استان همجوار به منطقهای تبدیل شود و از کشورهای حوزه خلیجفارس در آینده در این حوزه بهره برده و سپس به رویداد بینالمللی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه استان بوشهر قابلیت میزبانی برگزاری رویداد منطقهای شرکتهای دانشبنیان و فناور دارد گفت: این گونه رویدادها باید به سمت کاربردی شدن پیش برود و به حل مسائل محوری استان و کشور و مزیتهای نسبی هر استان پیوند بخورد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر ادامه داد: برگزیدگان رقابت ملی استارت آپی در مراکز رشد پذیرش شوند و با مشاورهای تخصصی که جذب میشوند کسبوکارهای مختلفی ایجاد کنند و توسعه دهند.
باستین با بیان اینکه در رقابت ملی استارت آپ امروز و دیروز ۱۰۰ طرح پیشنهاد شده است اضافه کرد: پیشنهاد میشود پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر همه این طرحها را پایش و آنهایی که قابلیت تبدیل به ظرفیت کسبوکار دارند راهبری کند که در فرایند جذب پارک قرار بگیرند.
وی با اشاره به اینکه طرحهایی که در مرکز رشد و پارک علم و فناوری پذیرش میشوند مورد حمایتهای مالی از طریق تسهیلات بانکی ارزان قیمت قرار میگیرند گفت: تلاش میشود پیگیری لازم این طرحها برای حمایت جذب سرمایهگذار و صنایع انجام شود.
