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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۰۳

مدیرکل اخبار استان های خبرگزاری مهر:

واکاوی مسایل فرهنگی در اولویت خبرگزاری مهر قرار دارد

واکاوی مسایل فرهنگی در اولویت خبرگزاری مهر قرار دارد

رشت - مدیرکل اخبار استان های خبرگزاری مهر با بیان اینکه پرداختن به مسایل فرهنگی در اولویت این خبرگزاری قرار دارد، گفت: فرهنگ و هنر سرفصل اصلی سوژه یابی و واکاوی خبرگزاری مهر قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر حسام الدین حیدری در آئین تکریم و معارفه مدیر خبرگزاری مهر در گیلان اظهار کرد: بهره گیری از ظرفیت درون سازمانی در مدیریت‌ها از رویکردهای خبرگزاری مهر است.

وی با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات خانم اصغری مدیر سابق خبرگزاری مهر در گیلان افزود: خانم اصغری مدیر و راهبر رسانه‌ای در خبرگزاری مهر هستند.

حیدری با تاکید بر لزوم پرداختن به ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای اضافه کرد: رسانه‌ها نقش محوری در بازشناسی توانمندی‌ها و قابلیت‌های بومی و هویتی دارند.

وی با بیان اینکه پرداختن به مسائل فرهنگی در اولویت خبرگزاری مهر قرار دارد، افزود: فرهنگ و هنر سرفصل اصلی سوژه یابی و واکاوی خبرگزاری مهر قرار دارد.

کد مطلب 6034984

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