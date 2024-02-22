واکاوی مسایل فرهنگی در اولویت خبرگزاری مهر قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر حسام الدین حیدری در آئین تکریم و معارفه مدیر خبرگزاری مهر در گیلان اظهار کرد: بهره گیری از ظرفیت درون سازمانی در مدیریت‌ها از رویکردهای خبرگزاری مهر است.

وی با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات خانم اصغری مدیر سابق خبرگزاری مهر در گیلان افزود: خانم اصغری مدیر و راهبر رسانه‌ای در خبرگزاری مهر هستند.

حیدری با تاکید بر لزوم پرداختن به ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای اضافه کرد: رسانه‌ها نقش محوری در بازشناسی توانمندی‌ها و قابلیت‌های بومی و هویتی دارند.

وی با بیان اینکه پرداختن به مسائل فرهنگی در اولویت خبرگزاری مهر قرار دارد، افزود: فرهنگ و هنر سرفصل اصلی سوژه یابی و واکاوی خبرگزاری مهر قرار دارد.