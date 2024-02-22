تعیین ۴۴ نقطه از شهر قرچک برای تبلیغات نامزدهای انتخاباتی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فخاری عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به منظور جلوگیری از ایراد خسارت به اماکن و زیرساخت‌های شهری و نصب پوسترهای تبلیغاتی بر روی امکانات شهری، ۴۴ نقطه از اماکن پرتردد شهر قرچک و چندین نقاط روستایی با نصب داربست و بنر در اختیار نامزدها قرار می‌گیرد تا تبلیغات خود را بر روی این امکانات نصب کنند.

وی تصریح کرد: ایستگاه‌های تبلیغاتی قرچک در میدان شهید ستاری، زیباشهر، پارس سرام، میدان گل گندم، پارک ولیعصر (عج)، خیابان مخابرات، نبش خیابان مارلیک، پیاده راه مسجد جامع، پیاده راه خیابان سخنگو، چهارراه خیابان بسیج، شهرک نگارستان، پیاده راه ولیعصر (عج)، خیابان شهدای گمنام، میدان گل‌ها، روبروی فرمانداری پارک بصیرت، مسجد جامع، کلانتری باقرآباد، نبش خیابان صالح‌آباد، میدان ۱۵ خرداد، میدان باب الحوائج و چهارراه ولی‌آباد مستقر شده است.‌

فخاری همچنین از استقرار ایستگاه‌های تبلیغاتی در بلوار ۹ دی پوئینک، پیاده راه پارک ولایت، بعد از نمایندگی سایپا باقرآباد، پیاده راه شهید لشکری، میدان فردیس، پیاده راه پارک اقوام، خیابان بسیج باقرآباد، انتهای خیابان محمدآباد، میدان امامزاده بی بی زبیده، میدان امام (ره)، ترمینال مسافربری، پارک ۱۵ خرداد، میدان ۲۴ متری زیباشهر، مخابرات باقرآباد، میدان نون و قلم، نبش خیابان آپادانا، پیاده راه گوهردشت، پارک آفرینش، پیاده راه بهارستان، محوطه شهرک مهستان، پارک گل، میدان کارگر و نبش خیابان باهنر برای تبلیغات نامزدهای انتخاباتی خبر داد.