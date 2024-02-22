به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا عصر پنج شنبه در همایش باشکوه تعیین سرنوشت که با حضور اقشار مختلف مردم شهرستان قروه برگزار شد، اظهار کرد: مشارکت در انتخابات که نوعی نماد و حمایت مردمی و بیانگر جایگاه مردمی نظام محسوب می‌شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: مقام معظم رهبری به صراحت اعلام کردند مشارکت اختصاص به افرادی که طرفدار نظام هستند ندارد، بلکه اگر هم میهن و دارای بینش درست فکر کند تمامیت ارضی این مملکت و انسجام ملی کشور در گرو مشارکت است.

وی بیان کرد: گاهی در رسانه‌ها و فضاهای مجازی شاهد تبلیغات منفی دشمنان هستیم و بیان می‌شود که مشارکت چه فایده‌ای دارد و یکی از پاسخ‌هایی که باید به این سوالات داد این است که اگر مشارکت اهمیتی ندارد چرا دشمنان برای عدم مشارکت مردم تلاش می‌کنند پس مشارکت قطعاً اهمیت ویژه ای دارد که می‌خواهد مردم را دلسرد و ناامید کند.

جمهوری اسلامی ایران منشأ پیروزی و تحول در منطقه است

زارعی کوشا بیان کرد: منشأ پیروزی‌ها و تحول در منطقه و دنیا نظام جمهوری اسلامی است که قدرت خود را در دهه گذشته به رخ کشید و جبهه استکبار با هیمنه و ابزار و امکانات نظامی و طراحی بین‌المللی تلاش کردند جبهه مقاومت را با نقصی مواجه کنند و با تجهیز تکفیری‌ها سعی کردند ترکیب جبهه مقاومت را بر هم بزنند اما سرباز نامدار ملت ایران شهید حاج قاسم سلیمانی با همراهی جوانان نه تنها اجازه نداد خواسته آمریکایی‌ها محقق شود بلکه داعش را از روی کره خاکی محو کرد و این قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه امروز باید از فرصت انتخابات برای عزت و اقتدار ایران اسلامی استفاده کرد، افزود: امروز این جایگاه و اقتدار ایران شرایط حساس منطقه که نه فقط سقوط رژیم صهیونیستی بلکه افول آمریکا را در دنیا بدنبال داشته وابسته به بصیرت ملت ایران است که پرچمدار جبهه حق در ایران هستند.

اجازه نمی‌دهیم کسی سلامت انتخابات را خدشه دار کند

استاندار کردستان با بیان اینکه ولی امر ما از ما سلامت انتخابات را مطالبه کرده و اجازه نخواهیم داد کسی این سلامت را خدشه دار کند، یادآور شد: سلامت انتخابات رسالت ما است و تلاش می‌کنیم انتخابات سالمی برگزار شود.

زارعی کوشا خاطرنشان کرد: دولت نه در سطح ملی و نه در سطح استان نامزدی ندارد و از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کند و علیه هیچ نامزدی هم فعالیتی ندارد و هر مدیری که به نفع یا ضرر نامزدی کار کند عزل می‌شود.

وی با بیان اینکه انتخاب اصلح به عهده مردم است، تصریح کرد: صاحبان فکر، علمان و بزرگان، اساتید دانشگاه و صاحبان تجربه باید شاخصه‌های نماینده در تراز انقلاب اسلامی را معرفی کنند تا مشارکتی پرشور و انتخابی اصلح رقم بخورد.

وی اعلام کرد: باید تبعیض مثبت نسبت به کردستان در عرصه‌های ملی شکل بگیرد تا فرصت‌های از دست رفته در این استان جبران شود.

دولت سیزدهم بدنبال عدالت گستری است

استاندار کردستان یادآور شد: رئیس دولت سیزدهم بدنبال عدالت‌گستری است و بیست و هشتمین استانی بودیم که رئیس جمهور به این استان سفر کرد و پروژه‌هایی که به دلیل مشکلات اعتباری مانده بود به واسطه سفر رئیس جمهور به استان تکمیل و تأمین اعتبار شد.

زارعی کوشا با اشاره به راه آهن همدان سنندج بیان کرد: این راه آهن در این دولت به اتمام رسید و یک‌هزار و ۲۰۴ میلیارد تومان بودجه در یکسال برای این راه آهن گرفته شد که چنین اعتباری در خیلی از استان‌ها تاکنون وضع نشده است.

وی بیان کرد: امروز مزیت بزرگ ما برای توسعه اقتصادی این است که جزو ۲۴ استانی هستیم که به خط ریلی وصل شده‌ایم و در فرودین ماه در سکوی قروه نیز مسافرگیری خواهیم کرد و در شهریور ماه ایستگاه راه آهن قروه تکمیل خواهد شد و تلاش براین است که قطار سنندج به مشهد را راه اندازی کنیم تا مردم از سنندج و قروه به مشهد بتوانند سفر کنند.

وی بیان کرد: پروژه‌های مهم در قروه ایجاد زنجیره فولاد است که مشکلات ارزی این مجموعه حل شده و با راه اندازی آن به طور مستقیم برای ۲ هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین شهرک انرژی خورشیدی کشور با سرمایه گذاری خارجی از کشور روسیه در شهرستان قروه ایجاد می‌شود.