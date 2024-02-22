تیم فوتسال جانبازان کهگیلویه و بویراحمد قهرمان لیگ یک کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر دیماد عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مسابقات کشوری جانبازان با شرکت ۱۴ تیم از استان‌های کشور در شهر رامسر برگزار شد.

وی بیان داشت: تیم استان کهگیلویه و بویراحمد در فینال این مسابقات با نتیجه دو بر یک، تیم اصفهان را شکست داد و به عنوان قهرمانی دست یافت.

دیماد تصریح کرد: سرمربی این تیم، الماس دولتی و سرپرست این تیم عبادالله غریبی بوده و رضا حسینیان، سید محمد جان چراغی، علی روان آور، مسعود خوبانی، علی شاکری، کاظم تقویان، علی مسلمی، منوچهر عباسی درکی، رضا موسوی اعلا، یوسف یزدان جو، فرج الله خندان و افضل آران پور نیز بازیکنان تیم فوتسال جانبازان استان هستند.