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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۲۰

معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد:

تیم فوتسال جانبازان کهگیلویه و بویراحمد قهرمان لیگ یک کشور شد

تیم فوتسال جانبازان کهگیلویه و بویراحمد قهرمان لیگ یک کشور شد

یاسوج- معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد گفت: تیم فوتسال کهگیلویه و بویراحمد در مسابقات دسته اول جانبازان کشور قهرمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر دیماد عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مسابقات کشوری جانبازان با شرکت ۱۴ تیم از استان‌های کشور در شهر رامسر برگزار شد.

وی بیان داشت: تیم استان کهگیلویه و بویراحمد در فینال این مسابقات با نتیجه دو بر یک، تیم اصفهان را شکست داد و به عنوان قهرمانی دست یافت.

دیماد تصریح کرد: سرمربی این تیم، الماس دولتی و سرپرست این تیم عبادالله غریبی بوده و رضا حسینیان، سید محمد جان چراغی، علی روان آور، مسعود خوبانی، علی شاکری، کاظم تقویان، علی مسلمی، منوچهر عباسی درکی، رضا موسوی اعلا، یوسف یزدان جو، فرج الله خندان و افضل آران پور نیز بازیکنان تیم فوتسال جانبازان استان هستند.

کد مطلب 6034990

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