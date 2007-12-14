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۲۳ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۵۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

50 میلیون تن محصولات کشاورزی خشک قابلیت عرضه در بورس دارند

50 میلیون تن محصولات کشاورزی خشک قابلیت عرضه در بورس دارند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت بورس کالای ایران گفت: در بخش کشاورزی محصولات خشکی که قابلیت و خاصیت بورسی را دارند بیش از 50 میلیون تن هستند.

علی هاشمیان در حاشیه افتتاح بورس کالای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: بورسها این خاصیت را دارند که بدون هیچ تشریفاتی میعان پذیری کالا را افزایش دهند.

وی افزود: پتانسیل کشاورزی کشور از جهت مقداری ( کالاهایی که قابلیت انبار شدن و استاندارد دارد ) هفت برابر و از لحاظ ارزشی پنج برابر پتانسیل کشور است.

مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران گفت: در قانون سوم و چهارم ایجاد بورسهای تخصصی به عنوان تکلیف دولت آمده و در قانون پنجم گسترش این بورسها در سراسر کشور و خارج کردن 38 کالا از سبد اقتصادی کشور در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: بورسهای کالا به اقلام بازار کاری ندارد و به 40 قلم پایه ای که 250 هزار قلم کالای بازار از آن گرفته شده باز می گردد و بورس های کالا در بازار اول و بورس های اوراق در بازار دوم فعالند.

هاشمیان با اشاره به ضعف های موجود در تشکلهای متصدی این امر تاکید کرد: اینجاست که حمایت دولت و دستگاههای دولتی کارساز است و بورس کالای ایران نیازمند جدی حمایت معنوی است.

کد مطلب 603501

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