غفلت خواص مردم را دچار ضرر و زیان خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی خضری بعد از ظهر پنجشنبه در گردهمایی حلقه‌های میانی استان قزوین که با حضور دستیار مردمی سازی رئیس جمهور در سالن جلسات باغستان استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: یکی از بلایا در زمان امیرالمومنین (ع) این بود درک رهبری رهبری و امام جامعه از تهدیدات با ادراک مردم زمانه فاصله گرفت.

وی با بیان اینکه امروز نیز ادراک مقام معظم رهبری با مردم نسبت به دشمنی‌ها و تهدیدات متفاوت است، افزود: اگر در این برهه خواص دچار غفلت شوند ملت و مردم دچار ضربه کاری می‌شوند.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی قزوین با بیان اینکه رفتار میدان متناسب با تهدیدات نیست، تاکید کرد: فرمایش مقام معظم رهبری و توضیح نسبت به جریان توابین در سخنرانی آخر ایشان محدود به انتخابات نیست و باید به مسائل عمیق‌تر نگاه کرد.

وی با بیان اینکه دشمن برای مشارکت زیر ۳۰ درصد در انتخابات پیش رو برنامه دارد، بیان کرد: در صورت مشارکت زیر ۳۰ درصد کانون‌های شرارت و همچنین کانون‌های ترویج فساد در جامعه فعال می‌شوند.

حجت الاسلام خضری با بیان اینکه کانون‌های شرارت با هدف ضربه زدن به اقتدار و شکستن ابهت جمهوری اسلامی فعال خواهند شد، عنوان کرد: بعد از انتخابات با مشارکت پایین شاهد ترویج بی‌حجابی و فساد در جامعه خواهیم بود و به این شکل در داخل جریان انقلاب نیز بر علیه انقلاب گروهی معترض خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت ضعیف در انتخابات، نظام را در برابر دو گزینه جنگ و یا جام زهر قرار می‌دهد و این‌ها اتفاقاتی است که شبیه آن را در جنگ صفین شاهد بودیم.

امام جمعه موقت قزوین در پایان یادآور شد: بدون شک با احساس مسئولیت و تلاش نصرت الهی محقق خواهد شد و همه باید از فرصت باقیمانده برای تبیین استفاده کنیم.