فهرست کامل نامزدهای انتخاباتی مجلس در حوزه انتخابیه آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، استانداری خوزستان با انتشار این فهرست از همه نامزدها خواست کد انتخاباتی خود را بشناسند و در تبلیغات انتخاباتی از آن استفاده کنند.

بر اساس این گزارش، تبلیغات انتخاباتی از امروز آغاز شد و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

انتخابات مجلس قرار است روز جمعه ۱۱ اسفند به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شود، حوزه انتخابیه آبادان ۳ کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد.



علی اکبر ابدی

سیدعبدالرحمان احمدنژاد

حمیدرضا اسلامی

حبیب انصاری

دنیا باوی

محمدجواد بحرینی

سمیرا بغلانی

حامد بغلانی

علیرضا پورحسن فلاحیه

مهران تقوی

سیدعبدالعلی تقوی

ستار جادری

میلاد جانقربان لاریچه

انور جرفی

مهدی جعفری

مرتضی جعفری

فتح اله جمشیدی خیرآبادی

عبدالرضا حاج حسینی آقا

طیبه حبیبی

سیدناصر حسینی پور

عبداله حمیدی

حمید حنظل عیدانی

میلاد خادم پیر

جمشید خلقی

اسد خنفری

رضا درویش

عبدالحسن دریس

سیدفخرالدین رضوی

ناصر رماثی زاده

یاسمین روشن زاد

صالح ساری پور

یوسف ستاره ناصری

جواد سعدون زاده

علی اکبر سقائی

سعید سلاماتی

غلامرضا سلمان پور

رئوف شکاری

عدنان شلیشات

حمید طالبی فرد

محمد طاهری

حسن عچرش

محمدرضا عساکره

سیدمطهر عمرانی

محمود عموئی

علی عیدانی

ناصر غلامحسین گودرزی

پریسا فرجی

موسی قاسمی

علی قاطع زاده دریس

سیدمحمد قرابی

طاهر کازرونی عفیفون

علیرضا کاظمی

محمدحسن کعبی

مسعود کعبی

کمال کعبی فرد

علیرضا کعبیان پور

صادق کمائی

عباس کوثری نیا

مسعود محمدی

جلیل مختار

علی معبودی

ابراهیم ملکی

سیدعارف موسوی

سیدمهدی موسوی

سیدامیر موسوی

سیدعلی موسوی جرف

سیدمحمد موسوی نسب

سیدمساعد موسوی نصر

سیدمحمد مولوی

سیدبهنام میرافضل

بهمن نظرزاده

جاسم نگارش

سیدمهدی هاشمی

محمد وفازاده



