غلام اکبر یاقوتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۳۳۰ نفر از اعضای شبکه نظارت، در انتخابات ۱۱ اسفند نظارت بر فرآیند انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را انجام می‌دهند.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان تایباد افزود: با هماهنگی‌های انجام شده تلاش ما بر این است تا فضا و بستری را مهیا کنیم تا انتخابات ۱۱ اسفند با مشارکت حداکثری مردم و در کمال آرامش، امنیت و اقتدار برگزار شود.

وی ادامه داد: با هدف اجرای قانون و برگزاری سالم انتخابات، خوشبختانه تعامل خوبی بین هیأت‌های نظارت و اجرایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در شهرستان وجود دارد.

یاقوتی با تاکید بر اینکه موظف به پیگیری هرگونه تخلف احتمالی از نامزدهای انتخاباتی و هواداران آنان هستیم، افزود: بر اساس ماده ۸۲ قانون انتخابات تمامی فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدهای مجلس در فضای مجازی و حقیقی پایش می‌شود و در صورت بروز تخلفات احتمالی، در جلسه مشترک هیأت‌های اجرایی و نظارت بررسی و ضمن تذکر به مرتکبان، نسخه‌ای از گزارش مذکور به مرجع صالح قضائی (شعب رسیدگی به جرایم انتخاباتی) و همچنین هیأت نظارت مرکزی جهت بررسی مجدد صلاحیت نامزدها ارسال می‌شود.