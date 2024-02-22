۲۵ برنامه سلامت محور جوانان در ساری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صفری شامگاه در گفت و گو با خبرنگاران جوانان را محور اهداف گام دوم انقلاب دانست و ضمن تاکید بر بهره مندی از جوانان در ارتقا سطح سلامت جامعه از برگزاری ۲۵ برنامه سلامت محور در هفته جوان سال جاری خبر داد.

صفری عربی افزود: بنا به آیات قرآنی، دوره جوانی، زمان تلاش، کوشش، تحرک و نشاط است و در بیانیه گام دوم انقلاب نیز مقام معظم رهبری بحث سبک زندگی و علم و پژوهش را به جوانان توصیه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه هفته جوان فرصت مناسبی برای بهره مندی از نیرو و بارش افکار جوانان برای ارتقا سطح سلامت جامعه است، از برنامه ریزی فعالیت‌های سلامت محور طی این هفته با ۷ محور خبر داد و تصریح کرد: خانواده جوان و شاد، ازدواج دانشجویی، نقش دانشگاه در ترویج و تسهیل ازدواج، نقش خانواده در ترویج و تسهیل ازدواج، مزایای فرزندآوری بر سلامت خانواده، آسیب‌های کم فرزندی، مهارت‌های ارتباط با همسر و فرزندان از جمله مهم‌ترین سیاست‌های وزارت بهداشت و مقام محترم وزارت و همچنین دانشگاه علوم پزشکی مازندران است که در دستور کار قرار گرفته است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: ارتقا رفتارهای سالم در جوانان با داشتن تغذیه و فعالیت بدنی مناسب، عدم مصرف مواد دخانی و مخدر و الکل، پیشگیری از رفتارهای جنسی مخاطره آمیز و....دیگر محور برنامه‌های هفته جوان در استان است.

وی بر ارتقای سلامت روان جوانان در خانواده و افزایش امید به زندگی از طریق پیشگیری از حوادث ترافیکی تاکید کرد و گفت: آگاه سازی، حساس سازی و ارائه خدمات از جمله محورهای برنامه ارتقا سلامت جوانان در هفته جوان در سطح شهرستان‌های استان مازندران می‌باشد.

رئیس مرکز بهداشت استان: جوانان به عنوان محرک و مولد جامعه قطعاً می‌توانند با ترویج رفتارهای سالم در استان گام‌های مناسبی در ارتقا سلامت جامعه بردارند و نیز جوانان و تفریحات ایمن در چهارشنبه آخر سال و ایام نوروز را از دیگر محورهای برنامه‌های هفته جوان دانستند ایشان اذعان داشتند: حفظ جان جوانان جامعه با پیشگیری از حوادث به ویژه در چهارشنبه آخر سال و ایام پر ترافیک نوروز از طریق فرهنگسازی از خطرات محقق خواهد شد که در این راستا برنامه‌های آموزشی در دستور کار قرار گرفته است.

صفری در پایان از برگزاری ۲۵ عنوان برنامه توسط گروه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس در سطح شبکه‌های بهداشت شهرستان‌های استان مازندران خبر داد و گفت: در دوره جدید مدیریتی برنامه‌های این معاونت بر اساس شعار سلامت همه جانبه با رویکرد عدالت محوری برای جمعیت ۳۷۸ هزار و ۹۷۳ نفری جوانان در سطح استان مازندران ارتقا خواهد یافت.