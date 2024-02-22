اجرای طرح زیست عفیفانه در ۶ استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی در نشست مشترک با جمعی از نخبگان دانش آموزی، دانشجویی و حوزوی استان گفت: این معاونت با اجرای طرحی به نام زیست عفیفانه درصدد آگاهی والدین و دانش آموزان از سبک زندگی، سواد رسانه‌ای و نوع تعامل دانش آموزان با خانواده و اجتماع است.

خزعلی با عنوان اینکه این طرح، بین آستان قدس رضوی و وزارت آموزش و پرورش به منظور پرورش مربیان به صورت مشترک در حال اجراست افزود: این طرح در مرحله نخست برای والدین و سپس برای همگان اجرایی می‌شود.

وی گفت: این طرح زیست عفیفانه هم اکنون در ۶ استان در حال اجرا است و به زودی در سراسر کشور فراگیر می‌شود.

خزعلی اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان به حوزه اشتغالزایی زنان در سال جاری را زمینه ساز افزایش اشتغال دانست و افزود: طی قرارداد با درگاه اینترنتی کسبی نو، زمینه‌های تبلیغ و فروش کالاهای تولیدی زنان کارآفرین فراهم شده است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با تاکید بر اجرای طرح جوانی جمعیت از نظارت بر چگونگی اجرای طرح‌های حمایتی جوانی جمعیت خبر داد و گفت: ساخت خوابگاه متاهلان در دانشگاه‌ها و ایجاد مهدهای کودک و اتاق کودک و مادر در ادارات از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که در این خصوص انجام شده است.

خزعلی با ابراز نگرانی از روند کاهشی زادآوری و افزایش پیری جمعیت در دو استان شمالی گیلان و مازندران این را هم افزود: بسته‌های حمایتی طرح جوانی جمعیت در دولت سیزدهم از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است و حمایت‌ها در آینده‌ای نزدیک بیشتر هم می‌شود.