پیام مشارکت مردم در انتخابات به دشمنان ایستادن پشت نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عسکری شامگاه پنج شنبه در شورای اداری شهرداری سنندج، اظهار کرد: مجموعه شهرداری سنندج همواره در برنامه‌های مختلف تمام کمال پای کار بوده است و یکی از نقطه‌های اصلی خلق حماسه بزرگ استقبال از رئیس جمهور در میدان آزادی سنندج این مجموعه خدوم بود.

وی با تاکید براینکه سفر رئیس جمهور دستاوردهای زیادی برای استان داشته است، عنوان کرد: این سفر به ویژه استقبال شکوهمند مردم از رئیس جمهور دستاوردهای بزرگی را برای استان داشته و ارتباطات مسئولان را با مرکزیت قوی‌تر کرد.

عسکری در ادامه با اشاره به توفیقات ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، عنوان کرد: یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد بودن نظام مقدس جمهوری اسلامی مردمی بودن آن است که همواره موجب ناامیدی و یاس دشمنان شده است.

مردم مجری اصلی برگزاری انتخابات هستند

فرماندار سنندج با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران کاملاً مردمی است و با پای کار آمدن همه مردم به پیروزی و با آری بیش از ۹۹ درصد آنها تشکیل شده است، گفت: مردم همواره در تمام ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم مشارکت داشته و مجری اصلی برگزاری انتخابات نیز خود آنان هستند.

وی با تاکید براینکه وظیفه دولت در برگزاری انتخابات پشتیبانی است، اذعان کرد: بیش از ۶ هزار نفر از مردم در طیف‌های مختلف برای برگزاری انتخابات سازماندهی شده‌اند و نقش مستقیمی در برگزاری انتخابات دارند.

وی اضافه کرد: دشمن از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون شبانه روزی در تلاش برای ضربه زدن به این نظام است و اکنون هم تمام توان خود را برای ناامید کردن مردم نسبت به انتخابات بکار گرفته است و شعار بی تأثیر بودن انتخابات سر می‌دهند اگر واقعاً انتخابات بی تأثیر بود چرا خود را این همه به در و دیوار می‌زنند تا مانع از مشارکت مردم در این عرصه سیاسی شوند.

ریل گذاری قطار پیشرفت کشور از مسیر انتخاب نمایندگان اصلح عبور می‌کند

عسکری ادامه داد: ریل گذاری قطار پیشرفت کشور از مسیر انتخاب نمایندگان اصلح عبور می‌کند، بیان کرد: تصمیمات نمایندگان در مجلس بر سفره مردم تا آینده کشور تأثیر گذار است از این رو مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و فرستادن بهترین و کارآمدترین افراد به مجلس ضروری است.

فرماندار سنندج افزود: یکی دیگر از کارکردهای مهم انتخابات ارتقای امنیت است، دشمنان در سال گذشته تمام تلاش خود را برای ایجاد ناامنی در کشور بکار گرفتند، انتخابات برای ما کارکرد امنیتی دارد و این پیام را به دشمنان می‌دهد که مردم تمام قد پشت کشور و نظام خود ایستاده‌اند.

وی تصریح کرد: دستاوردهای نظام قابل توجه است اما مشکلاتی وجود دارد که باید برای رفع آن برنامه ریزی شود، نباید وجود این مشکلات ما را در مسیر انجام تکلیفی که بر عهده داریم ناامید سازد، باید تلاش کنیم نمایندگان توانمند، متخصص و دارای برنامه و درد مردم چشیده راهی مجلس دوازدهم شوند.

وی با دعوت از آحاد مردم برای مشارکت در انتخابات گفت: هر رأی که به صندوق‌ها انداخته می‌شود، تضمینی برای تأمین امنیت و تحقق ایران قوی است پایین بودن مشارکت چشم طمع دشمن را تیز می‌کند.