فوتبال ۷ نفره قم قهرمان ایران شد

محمد پیروزمنش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شاگردان مهدی جمالی در تیم فوتبال ۷ نفره جانبازان و توان‌یابان استان قم با شکست کرمانشاه در دیدار فینال مسابقات ۱۴۰۲ ایران به عنوان قهرمانی دست یافتند.

رییس هیئت ورزشی جانبازان و معلولان استان قم افزود: بازی قم و کرمانشاه که عصر پنجشنبه سوم اسفند در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد در وقت‌های عادی برنده نداشت و کار به ضربات پنالتی کشید.

وی ادامه داد: تیم قم در ضربات پنالتی برتر از حریف ظاهر شد و با شکست رقیب سرسخت روی سکوی نخست ایران جای گرفتند. ۲ تیم در وقت معمول بازی به تساوی یک بر یک دست یافته بودند.

پیروزمنش ابراز کرد: مهدی شکوهی که آبان ۱۴۰۲ یکی از ارکان اصلی قهرمانی تیم ملی ایران در مسابقات آسیا و اقیانوسیه به میزبانی استرالیا بود همراه با مجتبی حسینی، یاسین محمدی، فردین تورمی مقدم، وحید جنگ و جدل،

مرتضی جمالی و جواد رحیمی به مربیگری مهدی جمالی و سرپرستی مهدی زال این دستاورد بزرگ را رقم زدند و مهدی جمالی با ۷ گل آقای گل شد.

وی با اشاره به نتایج تیم فوتبال ۷ نفره قم عنوان کرد: تیم قم در مرحله گروهی با کرمانشاه با نتیجه بدون گل مساوی کرد و سپس ۳ بر یک مازندران را شکست داد. این تیم در مرحله یک چهارم نهایی چهار بر صفر لرستان را شکست داد و در دیدار نیمه نهایی نیز ۴ بر ۳ موفق به شکست تیم کرمان شده بود.