واکنشها به ترور مدیر عملیات ارتش لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "برنارد کوشنر" وزیر امور خارجه فرانسه امروز ترور فرانسوا الحاج مدیر عملیات ارتش لبنان را محکوم کرد.

کوشنر خاطرنشان کرد: این اقدام که بر ضد یکی از مسئولان نظامی اصلی لبنان صورت گرفت، بیانگر اراده واضح عاملان این ترور در برهم زدن ثبات و امنیت در لبنان است.

به گفته وی، انتخاب رئیس جمهور بدون تاخیر و قرار دادن امور به روند طبیعی خود به گونه ای که امنیت و آزادی و حاکمیت لبنان را تضمین کند؛ تنها واکنش به این ترور است.

"عبدالله دوم" شاه اردن نیز از دیگر کشورهایی بود که با ارسال پیام تسلیت به فؤاد سنیوره نخست وزیر لبنان ترور مدیرعملیات ارتش این کشور را محکوم کرد.

دفتر پادشاهی اردن در بیانیه ای ضمن توصیف ترور الحاج به عنوان یک اقدام جنایتکارانه اعلام کرد: انفجار امروز با هدف از بین بردن تلاشهای انجام شده برای ایجاد وحدت و وفاق در لبنان صورت گرفت.

از سوی دیگر سوریه نیز ضمن محکوم کردن ترور فرانسوا الحاج اعلام کرد: اسرائیل و عاملان آن در لبنان (تنها) کسانی هستند که از این جنایت بهره می برند.

مقامهای سوری همچنین تصریح کردند که ترور الحاج ارتش لبنان و عقیده دشمن ستیزانه آن با اسرائیل را هدف قرار داده است.

سعد الحریری رئیس فراکسیون اکثریت پارلمان لبنان نیز ترور الحاج را یک اقدام تروریستی توصیف و تصریح کرد: این جنایت زمانی انجام می شود که دشمنان لبنان برای تشدید خلا ریاست جمهوری در این کشور تلاش می کنند.

وی در ادامه بر همبستگی کامل خود با میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان تاکید کرد.

لازم به ذکر است در انفجاری که صبح امروز در منطقه بعبدا در بیروت(در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری) رخ داد، دست کم چهار نفر کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند.