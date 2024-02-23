فهرست کامل نامزدهای انتخاباتی مجلس در حوزه انتخابیه بهبهان

به گزارش خبرنگار مهر، استانداری خوزستان با انتشار این فهرست از همه نامزدها خواست کد انتخاباتی خود را بشناسند و در تبلیغات انتخاباتی از آن استفاده کنند.

بر اساس این گزارش، تبلیغات انتخاباتی از دیروز آغاز شد و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

انتخابات مجلس قرار است روز جمعه ۱۱ اسفند به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شود، حوزه انتخابیه «بهبهان و آغاجاری» یک کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد.

اسامی نامزدهای انتخاباتی به شرح زیر است:

فرهاد ابول نژادیان

سیدمرتضی احمدی تبار

محمدمهدی احمدی نورالدین وند

احمدرضا الهی

حمید بابلی مؤخر

محسن بلواسی

ضامن پریسوز

منصور ترکیان تبار

مرتضی جاویدان

کاظم جوانمردی

کیخسرو چنگلوائی

نگار خضوعی

بهنام خوب نژاد

ابوذر داشاد

محمد دستیار

فاطمه دهداری

منوچهر دیلمی

غلامعباس رمضانی پور

غلامرضا شجاعی

خیراله شهروئی

محسن صفاریان

اصغر عسکری

حجت اله علمداری

جهانگیر علی عبدی زاده

یاسر فتحی

کس را فرخی پور

کریم قاسمی

حبیب قاسمی

حسن کریمی

محمدطلا مظلومی آبزرگه

احمد مندگار

یداله مواساتی قنواتی

ذوالفقار موسوی

سیدسجاد موسوی مطهر

غلامعباس نعمتی سعادت آباد

