"تاریخ مختصر اسماعیلیه" به زبان گجراتی ترجمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت انتشار این اثر در مراسم رونمایی از این کتاب رییس انجمن ملی اسماعیلی هند، نظام ‌الدین آجانی، و ناشر کتاب، همانت ثاکار سخنانی ایراد کردند.

همچنین دکتر دفتری، در سخنرانی‌‌اش به بحث درباره‌ تاریخ اسماعیلیه پرداخت و توضیح داد که اسماعیلیان که در بیش از ۲۵ کشور جهان از جمله هند پراکنده هستند، زندگی سازگار و مسالمت‌ آمیزی با همسایگان‌شان دارند.

وی نکاتی را درباره‌ افسانه‌هایی که پیش از این درباره‌ اسماعیلیان شایع بود روشن کرد و نشان داد که چگونه پژوهش‌های اخیر نادرست بودن این افسانه‌ها را ثابت کرده‌اند.

از نیمه‌ دهه‌ ۱۹۹۰ میلادی، کتاب‌های مؤسسه‌ مطالعات اسماعیلی از زبان انگلیسی به یازده زبان از جمله زبان‌های عربی، فرانسوی، آلمانی، مجاری، فارسی، پرتغالی، روسی، تاجیکی، ترکی، اردو و اکنون گجراتی ترجمه شده‌‌اند.