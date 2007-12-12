آسیبهای احتمالی نانو مواد بر سلامت انسانها و گیاهان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد روشنی در سمینار آسیبهای احتمالی نانو مواد بر سلامت انسانها و راهکارهای مقابله با آن نانوذرات، نانویسمها، نانولوله ها، نانو الیافها، نانو میله ها، نانو کمربندها، نانو فیلترها، نانوجگرها، نانو کریستالها و نانوکپسولها را از جمله اشکال مختلف نانو نام برد که در صنایع پزشکی، داروسازی، پتروشیمی و پلیمر، پلاستیک سازی، خودروسازی، نساجی، الکترونیک، تصفیه آب، کشاورزی، نظامی، محصولات آرایشی و بهداشتی و نفت کاربرد دارد.

روشنی با اشاره به این که حدود 200 نوع محصول تجاری شده فناوری نانو عرضه می شود بر لزوم حفظ و رعایت موازین ایمنی تاکید کرد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت گفت : طبق تحقیقات انجام شده، نانو اکسید آلومینیوم موجب کاهش رشد ریشه های 5 گونه گیاهی ذرت، خیار، کلم، هویج و سویا می شود.

وی پدیده های طبیعی زمین و فعالیت های انسانها را عامل انتشار آلودگیهای نانو ذکر کرد و گفت: آتش سوزیهای مهیب، آتشفشانها، تراوشهای دریایی، گردباد، احتراق سوخت موتورهای دیزلی، عایق کاریها، گداختن فلزات و پخت پز از جمله شیوه های تماس با نانوذرات است.

وی میزان ذرات نانو در هوای مناطق شهری و روستایی را میان 10 به توان 6 و 10 به توان 8 نانو ذره در لیتر هوا دانست و تاکید کرد: در نواحی شهری نانو ذرات بیشتر بر اثر فعالیتهای انسانها (نانو ذرات مهندسی شده) تولید می شود که در طول زمان سیستم حفاظتی و تنفسی ما توانسته به میزان آلودگیهای اولیه عادت کند.

روشنی به عوارض و آثار سوء ترکیبات نانویی اشاه کرد و اظهار داشت: نانو موادها از طریق هوا، آب و خاک و تماس عمدی و مستقیم موجب انتشار آلودگیهای نانو می شود. ضمن آنکه مطالعات نشان می دهد که در طی سال 2001، 17 درصد ذرات نانو از طریق انسانها منتشر شده است.

روشنی سیستم تنفسی، پوست، سیستم گردش خون، مغز و اندامهای دیگر را از جمله راههای ورود و پخش نانو ذرات در بدن عنوان کرد و گفت : ریه، کبد، طحال، جگر، روده و پوست مراکزی هستند که پس از ورود نانو ذرات متاثر می شوند.

عضو هیئت علمی این پژوهشگاه با اشاره به اینکه نانو ذرات خطرناک نیستند ولی می توانند تهدید کننده باشند، تاکید کرد: بدن انسان در شرایط عادی 6 لیتر، در شرایط متوسط 14 لیتر و در فعالیتهای سنگین 100 لیتر هوا استنشاق می کند که مهمترین راه ورود این مواد از طریق بینی و تنفس است.