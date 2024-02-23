تامین نظم وامنیت انتخابات اولویت اصلی پلیس است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین نجفی صبح جمعهدر جمع فرماندهان وکارکنان انتظامی اظهار داشت: تأمین امنیت انتخابات از جمله ماموریت‌های مهم و حساس پلیس است و همه همکاران با برنامه ریزی دقیق و منسجم برای رسیدن به این مهم تلاش خواهند کرد تا انتخاباتی امن و در شأن جمهوری اسلامی برگزار شود.

وی افزود: یکی از مظاهر اقتدار فراجا، آمادگی برای اجرای ماموریت‌های مهم و حساس است که در حال حاضر انتخابات یکی از مهم‌ترین آنهاست. لذا پلیس برای انجام این رسالت سنگین از تمام ظرفیت‌های خود بهره گیری خواهد کرد.

این مقام انتظامی ادامه داد: پلیس به صورت شبانه روز هم در فضای مجازی وهم در فضای حقیقی با تخلفات انتخاباتی برخورد خواهد کرد.

جانشین فرمانده انتظامی استان ایلام ضمن لزوم هوشیاری در مقابل توطئه‌های دشمن، عنوان کرد: انتخابات پیش رو به عنوان جلوه و تبلوری عینی از مردم سالاری دینی در کشور است و حضور هوشیارانه، حداکثری و با بصیرت کارکنان به عنوان بخش مهمی از بدنه جامعه در این انتخابات، بسیار حائز اهمیت و اثربخش است.

وی بیان کرد: انشاءالله یک بار دیگر حضور و شرکت حماسی و با بصیرت مردم ولایت مدار در انتخابات، دنیا در بهت و حیرت فرو خواهد ماند.

این مقام انتظامی گفتند با اشاره به اینکه پلیس عضو هیچ گروه وجریان سیاسی نبوده ودرانتخابات بی طرف است، گفت: راهبرد نظام مقدس جمهوری اسلامی برگزاری یک انتخابات سالم، امن و با مشارکت آحاد مردم است لذا همگی برای این منظور با تمام توان تلاش خواهیم کرد.