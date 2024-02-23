انقلاب اسلامی نماد استقلال و آزادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رجب‌پور پیش از ظهر جمعه در نشست روشنگری و جهاد تبیین که در روستای علی آباد برگزار شد، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در جهان به عنوان یک کشور پیشرو و پیشتاز است و این راه به سرعت در حال پیشروی است.

وی افزود: در واقع اصولی که مقام معظم رهبری از آن تعریف می‌کنند، حضور ملت در همه صحنه‌های دفاع از انقلاب است که دلیل آن هم این است که این انقلاب در واقع حاصل تلاش و مجاهدت و همراهی و همدلی همه آحاد ملت ایران است.

وی با تاکید بر اینکه اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران به واسطه تقدیم بهترین جوانان نخبه در این مسیر بوده است، عنوان کرد: دشمن همواره در تلاش است تا در مناسبت‌های مختلف به ایران اسلامی خدشه وارد کند اما به برکت خون پاک شهدا و رحمت اللهی، با حضور پرشور و با نشاط مردم در تمامی صحنه‌ها دشمن مأیوس شده است.

رجب پور با بیان اینکه مردم همواره حامی انقلاب اسلامی هستند خاطر نشان کرد: مردم ایران اسلامی در ۱۱ اسفند ماه با حضور پرشور و انتخاب فرد اصلح زمینه پیشرفت کشور را فراهم می‌کنند.