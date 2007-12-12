حوزه‌ های علمیه خراسان جنوبی بودجه عمرانی دریافت می ‌کنند‌

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند سید صولت مرتضوی ظهر امروز در مراسم اختتامیه اولین دوره آموزشی مهارت‌ های تفسیر قرآن کریم خراسان جنوبی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ های پیش بینی شده، نوسازی و مقاوم سازی حوزه‌ها و مدارس علمیه از سال آینده آغاز می شود.

وی اظهار داشت: همانطور که فضای ‌های آموزشی و مدارس از اعتبارات عمرانی نظام استفاده می کنند، باید برای حوزه‌ ها و مدارس علمیه نیز اعتبارات عمرانی در نظر گرفته شود.

وی همچنین اظهار داشت: توجه به تفسیر قرآن کریم و بهره مندی از حقایق ناب قرآنی پیشرفت همه جانبه جوامع بشری و جهان اسلام را فراهم می کند.

استاندار خراسان جنوبی تسلط بر قرآن را برای بشر ناممکن دانست و اذعان داشت: در مورد مباحث قرآنی، مبالغ هزینه‌ شده قابل مقایسه با خروجی آن نیست.

وی ادامه داد: دولت نهم از بدو شکل گیری ساز و کار فرهنگی خود را بر اساس هدایت بشر به سوی خدا و رسیدن انسان‌ ها به کمال عالی انسانی و معنوی مهندسی کرده است.

نماینده عالی دولت در استان خراسان جنوبی افزود: دولت برای رسیدن به این مهم در حوزه فرهنگی شخصیت‌ هایی را به کار گرفت که دغدغه دین ونیازهای معنوی جامعه را دارند و از سوی دیگر تمام برنامه ریزی ‌ها نیز در راستای نیل به اهداف الهی صورت گرفته است.

مسئول اجرایی این دوره نیز در این مراسم خاطر نشان کرد: این دوره مهارت برای اولین بار به همت مرکز هماهنگی، ترویج و توسعه فعالیت‌ های قرآنی در خراسان جنوبی برگزار می شود.

حجت الاسلام دلدار اضافه کرد: در این دوره 95 طلبه مرد و 35طلبه خواهر به مدت چهار روز ریز نظر اساتید مجرب حوزه‌ های علمیه آموزش‌ های لازم را فرا گرفتند.

وی اعتبار اختصاص یافته برای این دوره را 100 میلیون ریال ذکر کرد و گفت: در پایان به هریک از شرکت کنند‌گان 400 هزار ریال بن کتاب از سوی مرکز هماهنگی، ترویج و توسعه فعالیت‌ های قرآنی و همچنین 200 هزار ریال نیز از سوی استاندار خراسان جنوبی اهدا می شود.

نماینده مرکز هماهنگی، ترویج و توسعه فعالیت‌ های قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در ادامه این مراسم تصریح کرد: ستاد تفسیر کشور به ریاست حجت الاسلام قرائتی در سال آینده حرکت تاره ‌ای را در راستای تفسیر قرآن کریم آغاز کرد.

حجت الاسلام حسین نوروزی با اشاره به مسابقات تفسیری برگزار شده از سوی ستاد تفسیر در سطح کشور گفت: از ابتدا تاکنون بیش از 800 هزار نفر از این مسابقات استقبال کرده ‌اند.

وی ادامه داد: در پاسخ‌ های مسابقات برای بیش از 600 آیه قرآن کریم تفاسیری مشاهده شد که تاکنون در هیچ کتاب تفسیری درج نشده بود.

حجت الاسلام نوروزی اذعان داشت: از شرکت کنند‌گان در این دوره آزمونی به عمل می آید که نتایج آن در نیمه دوم اسفند ماه اعلام و به نفرات برگزیده نیز جوایز ارزشمندی اهدا می شود.