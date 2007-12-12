دوره آموزشی کارشناسان کتابخانه ملی قزاقستان در کتابخانه ملی ایران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره آموزشی 10 روزه که برپایه یادداشت تفاهم همکاری منعقد شده در مهرماه امسال میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و مطبوعات جمهوری قزاقستان در جریان سفر رئیس جمهور این کشور به کشورمان و در حضور دکتر محمود احمدی نژاد و نورسلطان نظربایف روسای جمهور دو کشور به امضا رسیده است، کارشناسان قزاقی، روشهای علمی و اجرایی فرآیندهای نگهداری، مرمت و بایگانی کتابهای خطی و نادر در بخشهای تخصصی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران را فرا خواهند گرفت.

کارشناسان قزاقی در این دوره ضمن حضور در آزمایشگاه های تخصصی بیولوژی، شیمی، فیزیک و مرکز ضد عفونی و مرمت کتابهای خطی از نزدیک با تحقیقات پژوهشگران کشورمان در زمینه آشنایی با انواع قارچها و عفونتهای کاغذ و روشهای ترمیم جلد و صفحات کتابهای خطی آشنا خواهند شد.

این دوره آموزشی در راستای طرح سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشورمان در زمینه آموزش کتابداران و کارشناسان مراکز عمده فرهنگی کشورهای منطقه در تهران برگزار می شود.

براساس این طرح قرار است کتابداران و کارشناسان کتابخانه ها و آرشیوهای ملی کشورهای منطقه به منظور آموزش آخرین یافته های تئوریک و عملی در زمینه علوم کتابداری و اطلاع رسانی آشنا شوند.

این طرح در نخستین اجلاس روسای کتابخانه ها و آرشیوهای ملی کشورهای عضو اکو مورد استقبال هیئتهای شرکت کننده قرار گرفت.