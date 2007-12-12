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۲۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۱۵

دوره آموزشی کارشناسان کتابخانه ملی قزاقستان در کتابخانه ملی ایران آغاز شد

اولین دوره آموزشی کارشناسان و کتابداران کتابخانه ملی جمهوری قزاقستان صبح امروز در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره آموزشی 10 روزه که برپایه یادداشت تفاهم همکاری منعقد شده در مهرماه امسال میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و مطبوعات جمهوری قزاقستان در جریان سفر رئیس جمهور این کشور به کشورمان و در حضور دکتر محمود احمدی نژاد و نورسلطان نظربایف روسای جمهور دو کشور به امضا رسیده است، کارشناسان قزاقی، روشهای علمی و اجرایی فرآیندهای نگهداری، مرمت و بایگانی کتابهای خطی و نادر در بخشهای  تخصصی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران را فرا خواهند گرفت.

کارشناسان قزاقی در این دوره ضمن حضور در آزمایشگاه های تخصصی بیولوژی، شیمی، فیزیک و مرکز ضد عفونی و مرمت کتابهای خطی از نزدیک با تحقیقات پژوهشگران کشورمان در زمینه آشنایی با انواع قارچها و عفونتهای کاغذ و روشهای ترمیم جلد و صفحات کتابهای خطی آشنا خواهند شد.

این دوره آموزشی در راستای طرح سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشورمان در زمینه آموزش کتابداران و کارشناسان مراکز عمده فرهنگی کشورهای منطقه در تهران برگزار می شود.

براساس این طرح قرار است کتابداران و کارشناسان کتابخانه ها و آرشیوهای ملی کشورهای منطقه به منظور آموزش آخرین یافته های تئوریک و عملی در زمینه علوم کتابداری و اطلاع رسانی آشنا شوند.

این طرح در نخستین اجلاس روسای کتابخانه ها و آرشیوهای ملی کشورهای عضو اکو مورد استقبال هیئتهای شرکت کننده قرار گرفت.

کد مطلب 603535

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