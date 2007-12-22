به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "علوم‌القرآن عندالمفسرین"، مباحث مربوط به علوم قرآنى و تمامى معارف مربوط به قرآن غیر از تفسیر و لغت را شامل مى‏شود.

عناوین اصلى و کلى علوم قرآنى عبارتند از: تاریخ نزول قرآن، قرائات، اعجاز قرآن، متشابه، ناسخ و منسوخ.

در مقدمه این کتاب آمده‌است: از آنجایی که علوم قرآنی در بردارنده علوم زیادی است این علم و دانش قرآنى در تفسیر قرآن نقش مهمى دارند. به عنوان نمونه بحث تحریف‌ناپذیرى قرآن مقدمه‏اى براى تفسیر و برداشت‏هاى قرآنى و استخراج احکام از آن است. به عبارت دیگر فهم قرآن بدون بررسى علوم قرآنى ناممکن است.

این کتاب، ثمره تلاشى است که از سوى مرکز فرهنگ و معارف قرآن وابسته به دفتر تبلیغات اسلامى صورت گرفته ‌است تا خواننده را با نظرات بزرگترین مفسران در علوم قرآنى آشنا کند.

