به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای جهانی کلیساها، شرکت کنندگان در همایش زیست محیطی بالی به مراسم بین مذهبی دعوت شدند که به دنبال آن جلسه بحث و گفتگویی برگزار و پیام ویدئویی اسقف اعظم کانتربری دکتر روان ویلیامز نیز پخش شد.

مراسم دیروز را الیاس آبرامیدس روحانی ارتدکس یونانی اهل آرژانتین هدایت کرد و بحثها و گفتگوها در سطح دولتی انجام شد.

روز جمعه شورای جهانی کلیساها بیانیه ای در جلسه نمایندگان عالیرتبه دولتی ارائه کرده و خواستار تغییر الگوهای الویت بندی برای اصول ضعیف و ضعیف تر شد.

شورای جهانی کلیساها همچنین برگزار کننده کارگاهایی درباره گازهای گلخانه ای بود.

دکتر جویلرمو کربر مدیر اجرایی برنامه تغییرات جوی شورای جهانی کلیساها دور تسلسل این گفتگوها را مورد تأکید قرار داد.

همایش بین دولتی تغییرات جوی طی روزهای 3 تا 14 دسامبر (12 تا 23 آذر) در بالی در حال برگزاری است و از زمان برگزاری آن تاکنون رهبران ادیان مختلف جهان درخواستهای متعددی را برای مبارزه با تغییرات جوی مطرح کرده اند.

