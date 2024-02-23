به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر اسفرورین اظهار کرد: زندگی سالم و به دور از هم چشمی در جامعه امروز یک ضرورت برای نسل جوان محسوب می‌شود.

وی افزود: جوانانی که در آستانه ازدواج هستند باید سطح توقعات خود را برای زندگی مشترک کاهش دهند و نگذارند بنیان خانواده با مصرف گرایی و زیاده خواهی در معرض طلاق و از هم پاشیدگی قرار بگیرد.

امام جمعه اسفرورین با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: حضور مردم در انتخابات به معنای استمرار راه شهدا و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه اگر خواص در جامعه سکوت کنند انقلاب و مردم ضربه می‌خورند، ادامه داد: دشمن همیشه با برنامه‌های فتنه‌انگیز در صدد ایجاد تفرقه است و خواص باید با آگاهی مواظب فتنه‌گران باشند.

حجت الاسلام حسینی در پایان با اشاره به حضور پر شور مردم در پای صندوق‌های رأی و انتخابات کاندیدای اصلح یادآور شد: حضور پرشور یعنی انتخاب فرد لایق و اصلح که می‌تواند در سرنوشت کشور مؤثر باشد.