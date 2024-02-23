لیلا امینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا اواسط روز شنبه پنجم اسفندماه جوی به نسبت پایدار در سطح استان حاکم است، اظهار داشت: از فردا بعدازظهر با ورود سامانه بارشی سرد به استان شاهد وقوع ناپایداری‌هایی در مناطق مختلف اصفهان به ویژه شمال، غرب و مرکز اصفهان تا روز سه‌شنبه (هشتم اسفندماه) خواهیم بود.

تقویت سامانه بارشی از اواسط هفته

وی با اشاره به اینکه این سامانه پس از تضعیف موقت مجدد از اواخر وقت سه شنبه تقویت خواهد شد، گفت: از امشب رشد ابر و از بامداد شنبه در نیمه غربی و جنوبی بارش برف و باران آغاز خواهد شد.

به گفته رئیس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان، این سامانه به تدریج از شامگاه شنبه مناطق استان را فرا خواهد گرفت.

امینی خاطرنشان کرد: اوج فعالیت این سامانه از اواخر روز شنبه تا اواخر دو شنبه در نیمه غربی و شمال و مناطق مرکزی استان به صورت بارش برف و باران گاهی وزش باد شدید خواهد بود.

افت محسوس دمای استان از روز یکشنبه

وی اضافه کرد: با فعالیت این سامانه بارشی، لغزندگی جاده‌ها و یخبندان، مه آلودی هوا، کولاک برف، کاهش دید دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه افزایش می‌یابد، افزود: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۲ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

امینی اضافه کرد: بوئین میاندشت با کمینه دمای هفت درجه سلسیوس زیر صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر کماکان سردترین و گرم‌ترین مناطق استان هستند.

به گفته وی از روز یکشنبه دمای هوا در سطح استان کاهش محسوسی خواهد داشت.