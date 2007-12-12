باید برای کاهش گازهای گلخانه ای در تهران برنامه ریزی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر معصومه ابتکار در جریان هجدهمین نشست کمیته که به بررسی وضعیت هوا و اقلیم تهران اختصاص داشت گفت: با توجه به گسترش شهر و افزایش جمعیت و وجود کارخانه ها و کارگاههای مختلف در اطراف تهران و همچنین موقعیت خاص تهران از نظر جغرافیایی، طی سالهای گذشته ما شاهد بروز وارونگی هوا در تهران هستیم.

وی تاکید کرد: با توجه به آمادگی سازمان هواشناسی کشور مبنی بر اجرای برنامه هایی جهت تغییرات آب و هوا در تهران، تفاهم نامه ای سه جانبه بین شورای شهر تهران، شهرداری تهران و سازمان هواشناسی کشور در بخش مدیریت بحران اجرایی می شود.

عضو کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر تهران افزود: موضوع تغییر سیاست های شهرسازی برای کاهش آلودگی هوا در تهران باید مورد توجه مدیریت شهری قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در طرح جامع جدید شهر تهران شاهد تغییراتی در سیاست های میزان تراکم هستیم که پیش بینی می شود ظرفیت تراکم پذیری تهران افزایش یابد.

دکتر نوریان رئیس سازمان هواشناسی کشور و معاون وزیر راه و ترابری ضمن تشریح تغییرات اقلیم و آب و هوایی جهان ، گفت: موضوع تغییرات اقلیمی و آب و هوایی یک پدیده جهانی است که به دلیل افزایش درجه حرارت زمین و وجود گازهای گلخانه ای و نابودی بخشی از لایه اوزون به وجود آمده است.

وی خاطرنشان کرد: کشور ما و شهر تهران نیز از این مسئله مستثنی نیستند. طی سالهای گذشته با افزایش درجه حرارت زمین، بارندگی هایی که در گذشته به شکل برف بود در حال حاضر تبدیل به باران شده است.

نوریان در بخش دیگر اظهاراتش افزود: در پی گرم شدن زمین و افزایش رطوبت جو و تاثیر گازهای گلخانه ای شاهد بروز ناهنجاری های در شدت و زمان بارندگی ها هستیم.

رئیس سازمان هواشناسی کشور از تعیین وضعیت آلودگی هوای شهر تهران با استفاده از دستگاههای جدید طی هفته آینده خبر داد و گفت: با بکارگیری سیستم های جدید در تعیین وضعیت آلودگی هوای تهران تا پایان سال جاری، می توانیم شهروندان تهرانی را از میزان آلودگی به طور دقیق تر مطلع کنیم.

وی تصریح کرد: نصب دو ایستگاه آلودگی زمینی جو با تاکید بر اندازه گیری و آلودگی های جوی برای شهر تهران در نظر گرفته شده است که در حال حاضر یکی از این ایستگاهها در ارتفاعات امین آباد در فیروزکوه نصب شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر خطای پیش بینی وضعیت هوا حدود 3 درصد است که در تلاش هستیم این رقم را با دستگاههای دقیق اندازه گیری آب و هواکاهش دهیم.

نوریان در بخش دیگر اظهاراتش با اشاره به پدیده وارونگی هوا در تهران ، گفت: آنچه برای ما مهم است میزان وزش باد در زیر لایه 10 متری از سطح زمین است.

وی در ادامه افزود: شهرسازی و ساخت و ساز بناها در تهران باید به گونه ای باشد که خروج حرارت از ساختمان به صورت سیفونی و دودکشی باشد. در حالی که جریان ساخت و سازهای جدید به حالت سیرکوره "دورانی و چرخشی" است.

معاون وزیرراه و ترابری کشور با اشاره به فصول آلودگی هوا در تهران گفت: زمان آلودگی هوا در تهران از ساعت 30/6 شروع می شود که بیشتر آلودگی هوا را در منطقه بازار تهران و پارک شهر شاهد هستیم. این وضعیت تا ظهر وجود دارد، که از آن زمان به بعد به منطقه شرق تهران منتقل می شود.

وی بروز این معضل را به وضعیت جغرافیایی تهران مربوط دانست و گفت: در شرق تهران وجود کوهها موجب می شود بادی که از ناحیه غرب می وزد، آلودگی هوارا به شرق می راند ، بنابراین وجود کوهها باعث می شود که آلودگی در آن منطقه بماند.

وی بهترین آب و هوا را در شمال غرب تهران دانست و گفت: به دلیل باز بودن فضا و نبود موانع طبیعی جریان جابجایی هوا در این منطقه سهل تر است.

وی تاکید کرد: باید کار ویژه ای در تغییرات آب و هوای تهران صورت بگیرد که سازمان هواشناسی کشور این آمادگی را دارد که به مدیریت شهری تهران و دستگاههای اجرایی ذیربط در این زمینه کمک کند.