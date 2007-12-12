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۲۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۰۸

"سینما به روایت ژِیژک" بررسی می‌شود

"سینما به روایت ژِیژک" بررسی می‌شود

"سینما به روایت ژِیژک" عنوان نشستی است که به پخش و تحلیل فیلمی مستند از اسلاوی ژیژک، فیلسوف و روانکاو اسلوونیایی اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه بخشهایی از فیلم مستند "pervert's guide to cinema a" ساخته اسلاوی ژیژک، فیلسوف و روانکاو معاصر، پخش می‌شود.

تحلیل و بررسی این فیلم و واکاوی نگاه ژیژک به سینما از دیگر برنامه‌های این جلسه است که توسط مهدی پارسا و محمد ایزدی صورت می‌گیرد.

مهمانان جلسه مترجمان کتابی با همین مضمون درباره سینما، روانکاوی و فلسفه از اسلاوی ژیژک هستند که سال گذشته توسط انتشارات «گام نو» منتشر شد.

این نشست روز یکشنبه 25 آذر ماه ساعت 14 به تالار شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران واقع در بزرگراه جلال آل احمد، جنب دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.

کد مطلب 603569

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