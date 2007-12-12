۲۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۸:۲۹

نمایشگاه پائیزی انجمن نقاشان به یاد ایرج زند

نمایشگاه آثار هنرمندان پیشکسوت نقاشی ایران از سوی انجمن هنرمندان نقاش به مناسبت بزرگداشت ایرج کریم خان زند 24 آذرماه در خانه هنرمندان برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه آثار علیرضا اسپهبد، مصطفی اسداللهی، فرح اصولی، سیمین اکرامی، ایرج اسکندری، حمید پازوکی، ژینوس تقی زاده، محمدابراهیم جعفری، بهنام جلالی، هادی جمالی، مهدی حسینی، جمشید حقیقت شناس، حسین خسروجردی، بهرام دبیری، حسینعلی ذابحی، ایرج زند، همایون سلیمی، محمدعلی شاکری و رزیتا شرف‌جهان به نمایش درمی‌آید.

آریا شکوهی اقبال، سعید شهلاپور، منیژه صحی، منوچهر صفرزاده، حسین عماد، یعقوب عمامه‌پیچ، رعنا فرنود، محمدرضا فیروزه‌ای، نیلوفر قادری‌نژاد، سیمین کرامتی، پریوش گنجی، نعمت لاله‌ای، نصرت‌الله مسلمیان، معصومه مظفری، امیر معبد، منوچهر معتبر، بهادر معیر، فرشید ملکی، گیزلا وارگا سینایی و رضا امیریاراحمدی دیگر هنرمندان این نمایشگاه هستند.

افتتاح این نمایشگاه ساعت 17 روز یکشنبه 24 آذرماه با نمایش فیلم و سخنرانی هنرمندان در تالار ناصری خانه هنرمندان ایران همراه خواهد بود.

