استان: سمنان

حوزه انتخابیه: سمنان- سرخه و مهدیشهر

شعار انتخاباتی: مقاومت رمز پیشرفت

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

جلال حسنپور یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- دانشجوی دکتری مواد و متالوژی و متأهل متولد بابل.

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

سیاسی کردن.

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

باید تمامی راه‌های مناسب جهت افراد نظارتی متعهد و راهی مناسب برای اجرایی شدن طرح‌ها.

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

تجمل گرایی و توجه به ان موجب فقر فرهنگی شده و باید کسی به عنوان نماینده انتخاب شود که به حق خود قانع باشد و راه امام ره را در پیش بگیرد.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

همیشه اصل اتحاد مد نظر بوده و مشورت جز اصلی ایمان و تقواست و چند فکر و اندیشه پیروزتر از تک روی می‌باشد.

*مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

نماینده مردم با اسمی که به آن تعلق دارد وارد عرصه نمایندگی در جامعه می‌باشد پس ما نماینده‌ایم تا به حق و عدالت الهی از مردم حمایت کنیم.

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

شعار دادن ساده‌ترین کار است و باید اول فکر کرد و موجبات تعهد به آنها را فراهم کرد و بعد شعار دادن چشم مردم به دهان ماست نباید این ذهنیت پیش بیاید که نماینده دروغ می‌گوید که خود را به بالا برساند.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

اصل بر این است که نطق نماینده برای رفع نیاز مردم و حمایت از مردم و آسایش مردم باز شود.

سوالات استانی:

* سمنان با سرانه بارندگی ۱۲۰ میلی متر، ششمین استان خشک ایران محسوب می‌شود. برنامه شما برای افزایش توان آبی استان سمنان چیست؟

اول اصل صرفه جویی. جداسازی آب شرب و آب مصرفی بابت شست و شو و پیگیری ساخت سدها در مناطقی با بارندگی بیشتر.

* -برنامه شما برای رفع عقب ماندگی استان در زمینه جذب سرمایه در زمینه‌های معدنی و صنعتی، گردشگری و… چیست؟

سازماندهی بناهای قدیمی و بالا بردن جذابیت تاریخی سمنان و فکری بابت هدایت مسافران به داخل شهر و بالا بردن تجارت. سمنان در زمینه معادن از امتیاز بالایی برخوردار است باید به افراد کارآمد سپرده شود تا از معادن استفاده بهینه برد. پرداخت وام‌های مناسب به زمین داران جهت زنده کردن باغ‌ها و زمین‌ها و...

* یکی از مسائل استان، فرسودگی بیش از ۶۰ درصد مدارس، کمبود مدارس و در نتیجه دو نوبته بودن مدارس است. برای حل این مساله چه تدبیری دارید؟

مدرسه مکانی برای ساختن نیروهای کارآمد فرداهای ماست و باید از حال و هوای خشک و بی روح درآید و یکی از قشنگ‌ترین کارها تبدیل خانه‌های سنتی و بازسازی آنها و تبدیل به مدارس است حتی استفاده از مساجد قدیمی و تبدیل آنها به مدرسه و تشویق خیرین برای ساخت و بازسازی مدارس.