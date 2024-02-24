آشنایی با باغ ملک آباد مشهد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، وقتی اسم مشهد میآید، اکثریت از آن به عنوان یک شهر زیارتی یاد میکنند؛ در حالی که آبوهوای خنک و تاریخی که این شهر پشت سر گذاشته، باعث شده جاذبههای تفریحی و گردشگری زیبایی مثل باغات و مناطق ییلاقی و خانههای تاریخی زیبا داشته باشد.
باغ ملک آباد مشهد نیز یکی از همین خانهباغهای تاریخی است که بهخاطر درختان بلند و وسعت زیادش به ریههای تنفسی مشهد معروف است. اگر قصد سفر به شهر کوهستانی مشهد را دارید، با خرید بلیط هواپیما تریپ سفری ارزان و آسان را به خود هدیه دهید و از جاهای دیدنی آن مانند باغ ملک اباد دیدن کنید. در ادامه، با این منطقه سرسبز در شهری سردسیر بیشتر آشنا خواهید شد.
آشنایی با باغ ملک آباد در مشهد
باغ مَلِک آباد جاذبهای سرسبز در دل شهری تاریخی و مذهبی است و بیشترین فضای سبز مشهد را به خود اختصاص میدهد. مساحت باغ ملک آباد مشهد به ۲.۹۳۷.۷۰۰ مترمربع میرسد و فضایی حدود ۵ برابر پارک ملت مشهد را در بر گرفته است. همین امر باعث شده در مشهد از آن به عنوان ریههای تنفسی شهر یاد کنند.
حدود ۵۲ هکتار از این باغ، فضای سبز درختکاری و جنگلکاری شده است و حدود ۱۰ هکتار از آن نیز کاربری کشاورزی دارد. حدود ۸ هکتار از باغ نیز به عنوان خزانه در نظر گرفته شده و جمعاً حدود ۴۰ هکتار از این باغ را عمارت، انبار و ساختمان تشکیل میدهد.
فضای سرسبز باغ ملک اباد سرتاسر از درختان بلند، درختان میوه و گیاهان گلخانهای پوشیده شده که فضای باغ را بسیار دلپذیر کردهاند. بیشترین فضای باغ را درختان میوه از جمله گلابی، سیب، گیلاس و… تشکیل داده که بخاطر دارا بودن چند حلقه چاه آب کشاورزی، قنات و زمین حاصلخیز، سالانه درآمد قابل توجهی از فروش میوههای باغ به دست میآید.
تاریخچه باغ ملک آباد مشهد
کاخ باغ ملک آباد مشهد پس از تصرف روستای ملکآباد از مالک قبلی آن، حاج تقی ملکالتجار در سال ۱۳۱۵ هجری شمسی ساخته شده و در تمام این سالها به عنوان منزل نایبالتولیهی (متولی و کدخدا) آستان قدس رضوی بوده است. بعد از گذشت چند سال بنا به دستور حکومت پهلوی، کاخی در ضلع جنوبی باغ با زیربنای ۱۳۸۷ مترمربع به قصد سکونت احداث شد.
داخل باغ ملک آباد مشهد از ظروف آلمانی و نقاشیهایی ایتالیایی پر شده که در زمان پهلوی، از همین کشورها خریداری شد. همچنین، شاید برایتان جالب باشد که بدانید دکوراسیون و طراحی داخلی و حتی مبلمان داخل این عمارت، سفارش ایران به یک شرکت فرانسوی بوده است. اشیا و اقلامی که در حال حاضر در این موزه نگهداری میشود، شامل فرشهای نفیس دستبافت، تابلوهای نقاشی، ظروف نقره و چینی اعلا و… است که به زیبایی داخل بنا میافزاید.
کاربری باغ ملک آباد در گذشته و حال
باغ ملک آباد در سال ۱۳۱۵ هجری شمسی ساخته و از همان ابتدا به عنوان منزل نایب التولیه، متولی و کدخدای آن زمان آستان قدس رضوی در نظر گرفته شد. بعدها به دستور حکومت وقت، پهلوی، عمارتی در باغ ساخته شد که تفرجگاه خاندان پهلوی بود.
در حال حاضر، این مجموعه متشکل از باغ و عمارت ملک آباد است که در سال ۱۳۵۹ و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، عمارت آن به موزه باغ ملک آباد مشهد تغییر کاربری داد. اگر به بازدید از آثار تاریخی و موزهها علاقه دارید، پیشنهاد میکنیم از دیگر موزههای مشهد نیز دیدن کنید.
قیمت ورودی و ساعت بازدید از باغ ملک آباد مشهد
باغ ملک آباد به عنوان یکی از بناها و جاذبههای ملی ایران ثبت شده و سالانه بازدیدکنندگان زیادی از آنجا دیدن میکردند. این باغ که در حال حاضر از موقوفات آستان قدس رضوی به شمار میرود، بازدید عموم ندارد. اما گردشگران میتوانند در پیادهروهای اطراف آن قدم بزنند و پس از بازدید از سایر جاذبههای طبیعی و تاریخی خراسان رضوی، با پرواز مشهد تهران به شهر خود بازگردید.
آدرس و نحوه دسترسی به باغ ملک آباد مشهد
اگر قصد بازدید از مکانی متفاوت در شهر مقدس مشهد را دارید، پیشنهاد میکنیم حتماً به باغ موزه ملک اباد سری بزنید. برای تماشای این باغ سرسبز باید از بزرگراه کلانتری به میدان آزادی (پارک) رفته و وارد بلوار ملک آباد شوید. ورودی باغ ملک آباد مشهد در همین بلوار قرار دارد.
اگر با خودروی شخصی سفر نمیکنید، پیشنهاد میکنیم برای کاهش هزینه سفر به مشهد از مترو استفاده کنید. دراینصورت، میتوانید در ایستگاههای آزادی، خیام یا فلسطین پیاده شده و با کمی پیادهروی، خود را به ورودی باغ برسانید. این ایستگاهها در خط ۱ متروی مشهد قرار دارند که با خط سبز مشخص شده است.
سفر به مشهد با ارزانترین بلیط هواپیما تریپ
حال که با یکی از زیباترین و بزرگترین باغهای مشهد آشنا شدید، میتوانید برای سفر به این شهر مذهبی – تاریخی برنامهریزی کرده و از باغ ملک آباد نیز دیدن کنید. سفر به هر شهری، در فصل مناسب خود لذت دوچندانی دارد؛ اما سفر آسان و راحت از همهچیزی بهتر است. بخصوص سفر از تهران به مشهد که فاصلۀ زیادی نیز داشته و حتی با قطار، بیش از ۱۰ ساعت به طول میانجامد. به همین دلیل پیشنهاد میکنیم با خرید بلیط هواپیما مشهد تریپ سفری راحت و البته مقرونبهصرفه داشته باشید.
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