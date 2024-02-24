الحاق ۶۰ هکتار زمین مسکونی به دهاقان

علی جمشیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انتخابات عرصه سرنوشت‌ساز را رقم می‌زند و حضور با شکوه مردم قطعاً دشمنان را ناامید می‌کند و مردم ولایی و مؤمن دهاقان همیشه در صحنه حاضر هستند.

وی افزود: وقت آزمون و خطا گذشته و مردم از ما خطاها را نمی‌پذیرند، بلکه مردم کار درست و اجرای انقلابی می‌خواهند.

فرماندار شهرستان دهاقان بیان کرد: طی سال جاری و حتی دو سال اخیر، شوراهای اداری متعددی در سطح روستاها و شهر دهاقان و گلشن برگزار شد و از نزدیک شاهد مشکلات روستاها بودیم.

وی پیگیری مطالبات مردم را وظیفه مسئولان دانست و عنوان کرد: آماده سازی اراضی مسکونی، ایجاد منابع درآمد پایدار و اشتغال‌زایی برای دهیاری‌ها، اجرای سیستم‌های مکانیزه آبیاری، مساعدت در راستای بازسازی منازل مسکونی افراد بی‌بضاعت، پیگیری ثبت جهانی فرش یلمه، اصلاح شبکه آبرسانی، و سایر موارد مهم و اولویت دار، بخشی از مصوبات شورای اداری در سطح ۱۲ روستای شهرستان دهاقان بود.

فرماندار شهرستان دهاقان گفت: شورای اداری شهرستان، با ارائه گزارش توسط رؤسای ادارات برگزار شد و منجر به ۹۲ درصد مصوبات در سال گذشته و ۹۰ درصد مصوبات در سال جاری شد.

وی اعلام کرد: در مجموع این جلسات حدود ۱۵۸ مصوبه در سطح شهرستان دهاقان به همراه داشت که ۷۵ مصوبه انجام شده و ۲۹ مصوبه در دست اقدام و ۵۴ مصوبه انجام نشده است.

جمشیدیان با اشاره به ۵۳۰ مورد ملاقات مردمی در فروردین ماه تا آذرماه سال جاری، اذعان کرد: روزهای دوشنبه به صورت چهره به چهره با مراجعین، ملاقات برقرار شد و موارد را جهت پیگیری به سایر مسئولان ارجاع داده می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: پیرو سفر استاندار در سال گذشته؛ ۶۰ مصوبه در شورای اداری مشترک و تصویب ۲۲ مصوبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گردید.

جمشیدیان دهاقان را مستعد کشاورزی و گلخانه دانست و تصریح کرد: با توجه به اشتغال حدود ۸۰ درصدی مردم شهرستان دهاقان از طریق کشاورزی و دامپروری امرار معاش می‌کنند و خشکسالی و کم آبی باعث شده که کشاورزان برای کسب روزی خود در استان‌های مجاور مشغول کشاورزی شوند، بنابراین با نگاه پدافندی؛ توسعه شهرک‌های صنعتی شهرستان در دستور کار قرار گرفت.

فرماندار شهرستان دهاقان گفت: به همین منظور، توسعه ۱۰۰ هکتاری فراهم شد و با توجه به میزان محدود ساخت و ساز، مباحث مربوط به قلع ید، عملیاتی و زمین صنعتی به متفاضیان واگذار شد.

وی اظهار کرد: شهرک صنعتی استان نیز، نسبت به ساخت باکس مورد نیاز جهت زیرگذر ورودی ناحیه صنعتی جمبزه دهاقان اقدام کرد.

جمشیدیان گفت: اهمیت و اولویت کشاورزی در شهرستان دهاقان سبب شد در سفر ریاست جمهوری ۱۳ مصوبه را به حوزه کشاورزی تخصیص دهیم که موارد از قبیل؛ مرمت و بازسازی قنوات، تکمیل سامانه‌های نوین آبیاری، تکمیل انتقال آب با لوله، حفاظت و کمک به احیای مراتع، ترویج و توانمند سازی تشکل‌های جوانان محلی در احیای منابع طبیعی، تکمیل کانال آبیاری عمومی، ایجاد استخرهای ذخیره آب، رفع تداخلات اجرای قوانین موازی بر عرصه‌های واحد، طرح کاداستر و ایجاد جاده‌های بین باغی را به همراه داشت.

وی افزود: هم‌چنین اداره جهاد کشاورزی استان اصفهان مکلف به مرمت و بازسازی ۲۸ رشته قنات به طول هزار و ۵۰۰ متر در سال گذشته و ۱۴ رشته قنات به طول هزار متر در سال جاری و ۷ رشته قنات به طول ۷۰۰ متر در سال آینده شد.

فرماندار شهرستان دهاقان خبر داد: مشکلات مردم در بخش مسکن، از مهم‌ترین دغدغه‌های رئیس جمهور است و طرح نهضت ملی مسکن، یکی از اولویت‌های کلان دولت سیزدهم است، زیرا مسکن از نیازهای اساسی مردم به ویژه طبقات پایین جامعه محسوب می‌شود و کمبود آن عامل ناامنی روانی خانواده‌ها، کاهش آمار ازدواج، توسعه حاشیه شهرنشینی و سایر مشکلات است.

وی کمبود زمین در دهاقان را عامل محدودیت و گرانی زمین دانست و افزود: الحاق بیش از ۶۰ هکتار زمین مسکونی به سطح شهرستان دهاقان با هزینه‌های بالغ بر ۱۸۰۰۰ میلیارد ریال، نقش به‌سزایی در رفع مشکل کمبود و گرانی زمین در دهاقان داشت.