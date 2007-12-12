72 اکیپ زمستانی در جاده های خراسان رضوی مستقر شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید آیت الله هاشمی نسب عصر امروز در آستانه روز راهدار و بازدید از تجهیزات راهداری استان افزود: در سال جاری 180 میلیارد بودجه برای بخش نگهداری و نوسازی جاده ای شهری، بین شهری و روستایی در استان در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: از این مقدار تاکنون دو میلیارد تومان برای خرید ماشین آلات و تجهیزات در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره راه و ترابری خراسان رضوی عنوان کرد: نسبت به سال گذشته، 10 درصد افزایش تجهیزات، اکیپها، بهره برداری و توسعه راه ها و احداث باندهای دوم، خرید ماشین آلات برفروبی و نمک پاشی داشته ایم.

هاشمی نسب در بخش دیگری از سخنان خود از مردم خواست، هنگام سفر در فصل زمستان، وسیله نقلیه خود را بازدید و به وسائل ایمنی و گرم کننده مجهز کنند و پیش از عزم سفر، از وضعیت جاده ها از طریق شماره تلفن 141 در کشور و 3411000 در استان خراسان رضوی مطلع شوند تا سفری خاطره انگیز و همراه با آرامش داشته باشند.

هر سال اول دی ماه را به نام روز راهدار نامگذاری کرده اند.