  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۷:۲۸

72 اکیپ زمستانی در جاده های خراسان رضوی مستقر شده اند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و ترابری خراسان رضوی گفت: در سال جاری، 793 راهدار و 456 دستگاه انواع ماشین آلات در قالب 72 اکیپ زمستانی در 56 نقطه استان مستقر شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید آیت الله هاشمی نسب عصر امروز در آستانه روز راهدار و بازدید از تجهیزات راهداری استان افزود: در سال جاری 180 میلیارد بودجه برای بخش نگهداری و نوسازی جاده ای شهری، بین شهری و روستایی در استان در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: از این مقدار تاکنون دو میلیارد تومان برای خرید ماشین آلات و تجهیزات در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره راه و ترابری خراسان رضوی عنوان کرد: نسبت به سال گذشته، 10 درصد افزایش تجهیزات، اکیپها، بهره برداری  و توسعه راه ها و احداث باندهای دوم، خرید ماشین آلات برفروبی و نمک پاشی داشته ایم.

هاشمی نسب در بخش دیگری از سخنان خود از مردم خواست، هنگام سفر در فصل زمستان، وسیله نقلیه خود را بازدید و به وسائل ایمنی و گرم کننده مجهز کنند و پیش از عزم سفر، از وضعیت جاده ها از طریق شماره تلفن 141 در کشور و 3411000 در استان خراسان رضوی مطلع شوند تا سفری خاطره انگیز و همراه با آرامش داشته باشند.

هر سال اول دی ماه را به نام روز راهدار نامگذاری کرده اند.

کد خبر 603594

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها