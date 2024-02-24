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۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۱۹

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران خبر داد؛

برگزاری مراسم احیای شب نیمه شعبان در استان تهران

برگزاری مراسم احیای شب نیمه شعبان در استان تهران

تهران- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران از برگزاری مراسم احیای شب نیمه شعبان در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی صبح شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری مراسم احیای شب نیمه شعبان در استان تهران خبر داد و گفت: امشب در تعدادی از مساجد استان تهران مراسم احیای شب نیمه شعبان برگزار خواهد شد و شیفتگان حضرت بقیه الله با حضور در این مراسم برای تعجیل در فرج حضرت دعا خواهند کرد.

وی افزود: این مراسم در مهدیه تهران، مسجد دانشگاه تهران، مسجد حضرت ولیعصر (عج) واقع در بلوار ابوذر، مسجد صدوق شهرری با حضور جامعه قرآنی، مسجد صاحب الزمان (عج) شهرستان ورامین و تعداد دیگری از مساجد استان از ساعت ۱۲ شب برگزار خواهد شد.

محمودی اظهار امیدواری کرد با تلاش متولیان و دست اندرکاران مساجد مراسم احیای شب نیمه شعبان فراگیرتر شده تا انشاالله بتوان این کار و ثواب بزرگ را در کلیه مساجد مانند شب‌های قدر ماه مبارک رمضان برگزار کرد تا همگان بتوانند عشق و ارادت خود را به محضر امام زمان (عج) به نمایش بگذارند.

کد مطلب 6035954

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