به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی صبح شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری مراسم احیای شب نیمه شعبان در استان تهران خبر داد و گفت: امشب در تعدادی از مساجد استان تهران مراسم احیای شب نیمه شعبان برگزار خواهد شد و شیفتگان حضرت بقیه الله با حضور در این مراسم برای تعجیل در فرج حضرت دعا خواهند کرد.

وی افزود: این مراسم در مهدیه تهران، مسجد دانشگاه تهران، مسجد حضرت ولیعصر (عج) واقع در بلوار ابوذر، مسجد صدوق شهرری با حضور جامعه قرآنی، مسجد صاحب الزمان (عج) شهرستان ورامین و تعداد دیگری از مساجد استان از ساعت ۱۲ شب برگزار خواهد شد.

محمودی اظهار امیدواری کرد با تلاش متولیان و دست اندرکاران مساجد مراسم احیای شب نیمه شعبان فراگیرتر شده تا انشاالله بتوان این کار و ثواب بزرگ را در کلیه مساجد مانند شب‌های قدر ماه مبارک رمضان برگزار کرد تا همگان بتوانند عشق و ارادت خود را به محضر امام زمان (عج) به نمایش بگذارند.