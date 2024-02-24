برگزاری مهمونی بزرگ خیابانی در تویسرکان

حجت الاسلام سبحان جامه بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مهمانی ۱۵ کیلومتری همراه با پذیرایی و برنامههای متنوع و نور افشانی خواهد بود افزود: برنامههای پیش بینی شده شامل جشنهای کودکان، غرفههای شکوفایی، عروسکهای متحرک و کلی برنامههای شاد و فرهنگی خواهد بود.
وی یادآور شد: این مهمانی یکشنبه ۶ اسفند از میدان کتاب تا سالن غدیر این شهرستان برگزار خواهد شد وشرکت برای عموم آزاد است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی در ادامه تصریح کرد: برنامه دیگری با عنوان اجتماع فرزندان مهدی «عج» به همراه بازخوانی سرود فرمانده مهدی و اجرای گروه فرهنگی انصارالمهدی از شهر مقدس قم همراه با جُنگ شادی و مسابقه، عمو روحانی و شخصیت عروسکی و کلی برنامههای متنوع در این شهرستان انجام میشود.
وی متذکر شد: اجتماع فرزندان مهدی (عج) جمعه ۴ اسفند ساعت ۱۰ صبح در آرامگاه حضرت حیقوق نبی (ع) انجام خواهد شد.
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