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۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۱۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

برگزاری مهمونی بزرگ خیابانی در تویسرکان

برگزاری مهمونی بزرگ خیابانی در تویسرکان

همدان-رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان از برگزاری مهمانی ۱۵ کیلومتری جشن بزرگ میلاد منجی با عنوان حضوری برای ظهور در شهرستان تویسرکان خبر داد.

حجت الاسلام سبحان جامه بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مهمانی ۱۵ کیلومتری همراه با پذیرایی و برنامه‌های متنوع و نور افشانی خواهد بود افزود: برنامه‌های پیش بینی شده شامل جشن‌های کودکان، غرفه‌های شکوفایی، عروسک‌های متحرک و کلی برنامه‌های شاد و فرهنگی خواهد بود.

وی یادآور شد: این مهمانی یکشنبه ۶ اسفند از میدان کتاب تا سالن غدیر این شهرستان برگزار خواهد شد وشرکت برای عموم آزاد است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی در ادامه تصریح کرد: برنامه دیگری با عنوان اجتماع فرزندان مهدی «عج» به همراه بازخوانی سرود فرمانده مهدی و اجرای گروه فرهنگی انصارالمهدی از شهر مقدس قم همراه با جُنگ شادی و مسابقه، عمو روحانی و شخصیت عروسکی و کلی برنامه‌های متنوع در این شهرستان انجام می‌شود.

وی متذکر شد: اجتماع فرزندان مهدی (عج) جمعه ۴ اسفند ساعت ۱۰ صبح در آرامگاه حضرت حیقوق نبی (ع) انجام خواهد شد.

کد مطلب 6036026

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