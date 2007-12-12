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۲۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۷:۰۱

/فوتبال جام حذفی/

پاس همدان با شکست فولاد یزد راهی مرحله یک هشتم نهایی شد

پاس همدان با شکست فولاد یزد راهی مرحله یک هشتم نهایی شد

تیم فوتبال پاس همدان عصر امروز با برتری مقابل فولاد یزد به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور عصر امروز دو تیم پاس همدان و فولاد یزد در ورزشگاه قدس همدان به مصاف هم رفتند که در پایان تیم میزبان با کسب برتری 4 بریک مقابل حریف دسته دومی خود به جمع 16 تیم برتر مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی صعود کرد.

برای پاس دراین بازی سعید دقیقی (16)، مهدی جعفرپور(79 و 76) و امیر ابوچا (83) گلزنی کردند و تنها گل فولاد یزد را نیز مهران درویش در دقیقه 68 به ثمر رساند.

با این نتیجه تیم فوتبال پاس همدان به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور راه یافت تا در این مرحله به دیدار برنده مسابقه پرسپولیس - پتروشیمی تبریز برود.

کد مطلب 603603

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