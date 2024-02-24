نامزدهای انتخابات مجلس دوازدهم در لنجان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، لیست نامزدهای انتخابات مجلس دوازدهم در شهرستان لنجان از سوی ستاد انتخابات استان اصفهان اعلام شد.
لیست این نامزدها به شرح زیر است...
|
علی
|
سلیمیان ریزی
|
عباس
|
بشیری ورنامخواستی
|
سیدعلی
|
شهیدی ریزی
|
عیار
|
کریمی
|
مراد
|
نام پور
|
عباس
|
برزنده دهکردی
|
اکبر
|
پولادی باغبادرانی
|
حسین
|
رجایی ریزی
|
علی
|
نوری
|
علیرضا
|
دهقانی
|
مجتبی
|
ایزدی
|
رحیم
|
هدایتی چرمهینی
|
سیدمرتضی
|
شهیدی ریزی
|
عبدالرسول
|
کریمی ریزی
|
حمداله
|
احمدی
|
حمید
|
اشراقی ورنامخواستی
|
سعید
|
سلیمیان
|
منصور
|
ظفریان
|
محمود
|
نقدی پور
|
اصغر
|
خدادادی
|
روح اله
|
نقدی پوربیرگانی
|
بهمن
|
امینی سده
|
بهمن
|
محمدی زردخشوئی
|
حسن
|
صالحی
|
علیرضا
|
رئیسی زاده
|
الیاس
|
قربانی
|
سیدولی اله
|
شهیدی ریزی
|
قربانعلی
|
سبکتکین ریزی
|
مسعود
|
حافظی
|
سامان
|
صدیقی
|
علی
|
کیانی
|
محسن
|
عزیزی قهفرخی
|
سیدمحمدجواد
|
موسوی مورکانی
|
حسن
|
صالح
|
رضا
|
محمدی
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