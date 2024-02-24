سه بانوی والیبالیست قم به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شدند

زهرا بیات در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اردوی آمادگی تیم ملی والیبال دختران نوجوان ایران در حالی برگزار خواهد شد که سه بانوی قمی نیز در آن حضور خواهند یافت.

رییس هیات والیبال استان قم با اشاره به اینکه این اردو، هفتمین اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال دختران نوجوان ایران است گفت: ۴۰ بازیکن به این مرحله از اردو دعوت شده اند و در میان آنها اسامی عارفه ایران پور، سارا آقامحمدی و مبینا جمال از قم به چشم می خورد.

وی ادامه داد: اردوی تیم ملی والیبال دختران نوجوان ایران در فاصله ۷ تا ۸ اسفند جاری در تهران برگزار خواهد شد.

رییس هیات والیبال استان قم ابراز کرد: تیم والیبال دختران زیر ۱۸ سال دختر آسیا از تاریخ ۲۷ خرداد تا سوم تیرماه ۱۴۰۳ در ناخون پاتوم کشور تایلند برگزار می‌شود و تیم ملی نوجوانان دختر ایران در این رقابت‌ها شرکت می‌کند.

بیات یادآور شد: بازیکنان دعوت شده باید بر اساس برنامه اعلام شده در کمپ تیم‌های ملی زنان (کمپ چمران) در مجموعه ورزشی آزادی تهران حضور یابند.