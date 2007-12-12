  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۸:۰۵

بزرگترین بیمارستان دیالیز شمال شرق کشور در بجنورد احداث می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر درمان دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: بزرگترین بیمارستان بیماران دیالیزی شمال شرق کشور در بجنورد در دست احداث است.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، تقی دولت آبادی عصر امروز در نشست بررسی مشکلات بیماران خاص استان خراسان شمالی افزود:  این بیمارستان با 23 تخت بیمارستانی و 10 دستگاه دیالیز در دست اجرا قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: بیمارستان دیالیزی شمال شرق ایران که در بجنورد در حال احداث است، دارای 80 درصد پیشرفت فیزیکی است و در صورت تامین اعتبار تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.

دبیر انجمن بیماران خاص استان خراسان شمالی خاطرنشان کرد: در این استان، 360  بیمار خاص سکونت دارند که  نیمی از این بیماران دیالیزی و پیوندی هستند و 90 درصد از هزینه درمان آنها از سوی دولت تامین می شود.

دولت آبادی یادآور شد: متاسفانه این بیماران برای تامین 10 درصد هزینه درمانی خود نیز در این استان با مشکل مواجه و نیازمند کمک خیرین هستند.

وی انجمن بیماران خاص استان را مهمترین نهاد غیر دولتی برای کمک به بیماران خاص دانسته و از مردم خواست تا کمک های خود را برای این بیماران در اختیار این انجمن قرار دهند یا به شماره حساب 4444 بانک صادرات بجنورد شعبه مرکزی واریز کنند.

کد مطلب 603621

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه