بزرگترین بیمارستان دیالیز شمال شرق کشور در بجنورد احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، تقی دولت آبادی عصر امروز در نشست بررسی مشکلات بیماران خاص استان خراسان شمالی افزود: این بیمارستان با 23 تخت بیمارستانی و 10 دستگاه دیالیز در دست اجرا قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: بیمارستان دیالیزی شمال شرق ایران که در بجنورد در حال احداث است، دارای 80 درصد پیشرفت فیزیکی است و در صورت تامین اعتبار تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.

دبیر انجمن بیماران خاص استان خراسان شمالی خاطرنشان کرد: در این استان، 360 بیمار خاص سکونت دارند که نیمی از این بیماران دیالیزی و پیوندی هستند و 90 درصد از هزینه درمان آنها از سوی دولت تامین می شود.

دولت آبادی یادآور شد: متاسفانه این بیماران برای تامین 10 درصد هزینه درمانی خود نیز در این استان با مشکل مواجه و نیازمند کمک خیرین هستند.

وی انجمن بیماران خاص استان را مهمترین نهاد غیر دولتی برای کمک به بیماران خاص دانسته و از مردم خواست تا کمک های خود را برای این بیماران در اختیار این انجمن قرار دهند یا به شماره حساب 4444 بانک صادرات بجنورد شعبه مرکزی واریز کنند.