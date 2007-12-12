به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد جبلی و طهماسب به بهانه نمایش فیلم "زیر درخت هلو" درباره این اثر و همکاریشان در فیلمهایی که به طور مشترک در آنها حضور داشتهاند، به سئوالهای حاضران پاسخ خواهند گفت. این دو بازیگر به تازگی در جشن سینمای کمدی گل آقا مورد تجلیل قرار گرفتند و در "رفیق بد" نیز بازی کردهاند.
عموم علاقمندان برای حضور در نشست نمایش و نقد "زیر درخت هلو" میتوانند به حوزه هنری مراجعه کنند. نشست نور، صدا، دوربین، خنده با هدف بررسی آثار شاخص طنز سینمایی و تلویزیونی، دوشنبه آخر هر ماه در سالن شماره دو تالار اندیشه حوزه هنری برگزار میشود.
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