به دلیل مشغله کاری استعفا دادم / خواستم فرد جوانتری مسئول شود

مهدی کلهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: جنس کار بنده طوری است که در آن تمرکز لازم است.

وی گفت : بنده تمام تلاشم را در این مدت گذاشته ام تا بتوانم تعامل خوبی میان رسانه ها و دولت ایجاد کنم.

مشاور رسانه ای احمدی نژاد : در این مدت معاونت اجرایی رئیس جمهور یک مسیر متفاوتی در ذهنش مبنی بر تعامل با رسانه ها داشت، به همین دلیل بنده با استعفایم خواستم که دست آقایان باز باشد و شخص جوان تری بیاید و این مسئولیت را در دست بگیرد.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که چرا علی رغم تاکید رئیس جمهور مبنی بر اینکه دیگر استعفایی در دولت وجود ندارد شما استعفا دادید ، گفت: بنده دیروز نیز این تصمیم را داشتم ، ولی آقای احمدی نژاد این موضوع را نمی دانست و می خواستم به آقای رئیس جمهور بگویم که شما از دل دیگران خبر ندارید ولی فضا طوری شد که نتوانستم این موضوع را مطرح کنم.

مشاور رسانه ای رئیس جمهور پیش از ظهر امروز اعلام کرد که استعفا داده است اما مورد پذیرش دکتر احمدی نژاد واقع نشده و وی به کار خود ادامه خواهد داد .