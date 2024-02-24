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۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۱۱

در دولت سیزدهم رقم می‌خورد؛

پرداخت دو سوم حق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

پرداخت دو سوم حق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

همدان-استاندار همدان گفت: دو سوم حق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر در صندوق بیمه‌اجتماعی توسط دولت پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد صبح شنبه در نشست صمیمی کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و میلاد با سعادت حضرت ولی‌عصر (عج)، گفت: نگاه احکام نورانی قرآن کریم و دین مبین اسلام به انسان، خلیفه الله بودن اوست که همین نگاه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باعث انسجام ملی، وحدت و نوع‌دوستی در کشور شده است.

وی افزود: امام عظیم‌الشأن (ره) پرچم قیام انقلاب اسلامی را برای مقابله با ظالمان و مستکبران و خدمت‌رسانی به مستضعفان و محرومان و نجات آن‌ها از تاریکی برافراشت و با لطف الهی در این مسیر موفق شد.

استاندار همدان تصریح کرد: همدلی، انسجام، برادری و حس نوع‌دوستی باعث صلابت مردم شریف ایران اسلامی در مقابل استکبار جهانی شده است که دشمنان این ارزش‌های انقلاب اسلامی را هدف قرار داده‌اند.

وی ادامه داد: مردم شریف روستا و عشایر، تولیدکنندگان کم‌توقع و کم‌هزینه‌ی کشور هستند و تشکیل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر برای حمایت از این قشر زحمتکش، اقدام بسیار ارزشمندی است.

قاسمی‌فرزاد در پایان گفت: شرکت در انتخابات و رأی به فرد شایسته و اصلح دفاع از کیان ملت و کشور است.

کد مطلب 6036291

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    نظرات

    • بیمه گذار IR ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
      8 0
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      مبلغ حق بیمه صندوق روستایی وعشایری شده 30600000 ریال سال گذشته 15960000ریال پس دوسوم دولت کجا رفته ؟
    • شهسوار IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
      14 0
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      یعنی الان من سه ملیون سالانه میریزم دولت هم شش ملیون میریزه جمعا من با حمایت دولت سالانه نه ملیون حق بیمه میدم صندوق ..اونوقت وقتی یک روستایی بازنشست میشه شماها بهش یک ملیون یا هشتصدهزار یا نهایت یک ودویست حقوق میدید یعنی پول خودمونو بعد سی سال قسطی به خودمون میدید ..دولت همه کارهاش اینجوریه
    • IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
      5 1
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      سلام اگر موقع بازنشستگی پول خوب بدید خوبه ولی بیمه کردن با حقوق ناچیز که هنر نیست
    • IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
      4 2
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      سن بازنشستگی چرا ۶۵ سال شده؟!
    • IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
      0 0
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      دروغ به این بزرگی ماهی رو هم رفته۱۶۲۰۰۰۰۰ میریزم بس چقدر دولت میریزه
      • IR ۲۳:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
        0 1
        یه فردکه هشتادو سه ساله هستند سال پرداخته اول گفتن ده ساله حالا میگن پانزده سال باید بپردازد آیا این کار درست است آخه حالا از کجا پول بیارد؟
    • IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
      0 0
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      شما با بازنشستگی روستایی و عشایر می تونید برای یک روز زندگی کنید. منت سر یک روستایی با ماهی 900هزارتومان چه فکر کردید.شما خدمت به جیب خودتان میکنید.
    • ۵۹۲۹۵۸۴۰۶۰ IR ۱۹:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
      1 0
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      دروغ میگن این بیمه به درد نمیخوره پدرم بعداز پانزده سال ۱۸۰۰ میگیره این بیمه همه رو گول زده خطرناکه زندگی آینده رو به خطر می ندازه
    • نقی IR ۲۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
      1 0
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      سلام پدر من ۱۳ سال بیمه ریخته با سن ۷۷ ساله ولی هنوز بازنشسته نشده بیمه میکه باید ۱۵ سال بریزی پس کی میخوان باز نشسته اش کنن لطفا رسیدگی کنید صندوق بیمه روستایی
    • آنام IR ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
      1 0
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      حاجی ب ولا قسم بیمه پدر من ۵۰۰ هزارتومانه اونوقت کمیته مون قطع کردن گفتن بیمه می گیرین خدایاااا نا چقد بدبختیم
    • علی IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
      3 0
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      والا بلا فکر نکنم اینطور باش.پدر من با هشتاد و دوسال سن با ده سال سابقه بیمه روستایی.بهش گفتن پنج سال دیگه پرداخت کن.که داره پرداخت میکنه.دیگه کسی میاد نصف بیمه روستایی و پرداخت کنه...تو رو به خدا اینقدر روستاییان رو به مسخره نگیرید
    • IR ۰۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
      1 0
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      اگ از روستایان و عشایر زحمت کش کمتر حق بیمه گرفتید و ب اندازه تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی دادید ب این عزیزان زحمت کش و بقول خودتون تولید کننده این دورست است اگ ن با این حقوق ک الان میدید فقط دارید جلوی مرگ این عزیزان را میگیرید
    • ۲۴۳۲۳۰۶۴۸۱ IR ۰۷:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
      1 0
      پاسخ
      چون همه نظرها مخالف هستند معلومه که بیمه به درد نخوری هست
    • CA ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
      1 0
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      بیمه روستای اصلا به درد نمیخوره سر مردم و کلاه گذاشتن من پدرم 16 سال بیمه عشایری پرداخت کرده الان ماهی 1200 بهش میدن خدای این انصافه
    • فرهاد IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      قبلنا کارهای بیمه روستایی روبعضی دفاترمنتخب شورای اسلامی روستاها انجام میدادندکه هیچ هزینه ای نداشت ولی الان دادن به بخش خصوصی که اونهاهم درصدی به حق بیمه پرداختی رومیگیرن که فقط هزینه روستایی رواضافه کردن ودردسرش هم بیشترشده
    • IR ۲۰:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      0 0
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      اشغال ترین بی خاصیت ترین بیمه است تو رو خدا گول نخورید

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