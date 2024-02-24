پرداخت دو سوم حق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمیفرزاد صبح شنبه در نشست صمیمی کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و میلاد با سعادت حضرت ولیعصر (عج)، گفت: نگاه احکام نورانی قرآن کریم و دین مبین اسلام به انسان، خلیفه الله بودن اوست که همین نگاه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باعث انسجام ملی، وحدت و نوعدوستی در کشور شده است.
وی افزود: امام عظیمالشأن (ره) پرچم قیام انقلاب اسلامی را برای مقابله با ظالمان و مستکبران و خدمترسانی به مستضعفان و محرومان و نجات آنها از تاریکی برافراشت و با لطف الهی در این مسیر موفق شد.
استاندار همدان تصریح کرد: همدلی، انسجام، برادری و حس نوعدوستی باعث صلابت مردم شریف ایران اسلامی در مقابل استکبار جهانی شده است که دشمنان این ارزشهای انقلاب اسلامی را هدف قرار دادهاند.
وی ادامه داد: مردم شریف روستا و عشایر، تولیدکنندگان کمتوقع و کمهزینهی کشور هستند و تشکیل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر برای حمایت از این قشر زحمتکش، اقدام بسیار ارزشمندی است.
قاسمیفرزاد در پایان گفت: شرکت در انتخابات و رأی به فرد شایسته و اصلح دفاع از کیان ملت و کشور است.
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