استان: خوزستان

حوزه انتخابیه: اهواز، کارون، باوی و حمیدیه

شعار انتخاباتی: ما امیدواریم

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«فاضل خمیسی» یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر روزمه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

روزمه: فرهنگی، مدیر آموزش و پرورش، فعال فرهنگی، اجتماعی، پژوهشگر، نویسنده کتاب، مشاور پژوهشی استانداری و… منتخب رؤسای آموزش و پرورش، عضو شورای توسعه استان خوزستان

سوالات کشوری:

*مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

مهمترین آسیب کارکردی مجلس، عدم تخصص و کارایی نمایندگان و دخالت در امور اجرایی و نه نظارتی و شائبه‌ی امور اقتصادی شخصی آنهاست.

‌*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

برای جلوگیری از رواج فساد حضور و رصد رسانه‌ها و شفاف سازی و اعتقاد و الزام افراد به شئونات اخلاقی و دینی می‌تواند در سالم سازی کمک نماید.

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

تجمل گرایی در بین مسؤولین در کشوری که وضعیت اقتصادی غالب مردم نامناسب و زیر خط فقر است یک رفتار ظالمانه و غیر اسلامی و در تراز حاکمیت جمهوری اسلامی قابل تعریف نیست.



*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

همکاری سایر قوا در حوزه‌ی «هماهنگی در تصمیم» قابل تعریف و یکی از اصول مدیریت واحد است که می‌تواند در از اتلاف منابع و زمان جلوگیری نماید.

*مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

نماینده، وکیل و زبان گویای مردم است که باید از حقوق آنها به بهترین نحو حمایت و صیانت کند، نماینده مجلس باید کسی باشد که منافع مردم را بر هر مصلحتی ترجیح دهد. از دست دادن اعتماد مردم باعث خدشه به سرمایه اجتماعی شده که در برخی مواقع غیر قابل جبران است. نماینده باید «خیر جمعی» را بر منافع فردی اولویت دهد.

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

مردمی بودن به معنای عوام زدگی و رفتارهای پوپولیستی نیست بلکه در میان مردم رفتن، عدم فاصله گذاری، شنیدن و انتقال مشکلات مردم، ارتقای سطح فرهنگی از قبیل نوع گفتمان انتخاب شده و عدم ایجاد حلقه‌های خاص می‌تواند بعُد مردمی بودن را تعریف کند.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

نماینده در کلیت قانون گذاری و اخذ مواضع ملی در برابر کل کشور مسؤول است و لازم است در این خصوص از بینش و نگرش والایی برخوردار باشد، توجیه سازی نمایندگان و آموزش آنها می‌تواند در این رابطه کارساز باشد.

سوالات استانی

* مسئله بیکاری یکی از مهمترین چالش‌های استان خوزستان است. شما برای رفع این مشکل در حوزه انتخابیه خود چه برنامه‌ای دارید؟

بیکاری به خصوص برای جوانان ام الفساد و بستر سایر ناهنجاری‌های رفتاری و اجتماعی، ایجاد فرهنگ اشتغال و حرفه آموزی، ترویج کارگاه‌های کوچک، تقویت بخش خصوصی، سهل شدن مراودات تجاری با کشور همسایه (عراق)، تقویت حوزه گردشگری، الزام بانک‌ها به پرداخت وام‌های خوداشتغالی و تصویب عملیاتی قوانینی که به اولویت استخدام بومی و محلی کمک کند می‌تواند در بحث رفع مشکل اشتغال یاری رساند.

* یکی از مشکلات اغلب شهرهای استان خوزستان، فرسوده بودن و ناکارآمد بود شبکه فاضلاب است، برای رفع این مشکل در حوزه انتخابیه خود چه برنامه‌ای دارید؟

فاضلاب خوزستان و به خصوص اهواز تبدیل به یک چالش ملی شده که باید از طریق تصویب بودجه‌ها و کارگروه‌های خاص مورد پیگیری قرار گیرد. هر چند در یکی، دو سال اخیر اقداماتی صورت گرفته اما به نظر می‌رسد غیرکافی و باعث مزاحمت‌هایی برای مردم شده است.

* آیا شما برنامه‌ای برای رفع مشکلات آشامیدنی و کشاورزی حوزه انتخابیه خود دارید؟

با مدیریت کارشناسی «آب» و عدم انتقال غیرکارشناسی آن و با توجه به سد و رودخانه‌های جاری خوزستان، این استان «نباید» بحران آب داشته باشد از سویی جلوگیری از آلودگی رودخانه و تصویب قوانین سخت در این رابطه نه تنها به محیط زیست بلکه به سالم سازی آب آشامیدنی کمک خواهد کرد.

‌* مشکل اصلی استان خوزستان را چه می‌دانید و راهکار حل آن چیست؟

بزرگترین مشکل استان ابر چالش مدیریت اجرایی و دخالت بعضی از صاحبان قدرت به صورت غیرتخصصی است.