سرانه ورزشی مازندران ۱.۳ مترمربع است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رجبی بعدازظهر شنبه در آئین تجلیل از برترین‌ها و قهرمانان تکواندو مازندران اظهار داشت: تجلیل از ورزشکاران مازندرانی باید هر روز برگزار شود چرا که سهم ورزشکاران مازندرانی از افتخارات بالاست و به طور میانگین هر روز یک مدال بین المللی، آسیایی، جهانی و المپیک کسب می‌کنیم.

وی افزود: برنامه‌هایی برای المپیک آینده طراحی و در دست اجرا داریم تا ورزشکاران ما کیفیت بهتری در مدال آوری المپیک داشته باشند.

رجبی بیان داشت: تکواندو مانند کشتی در مازندران است و برای کمک به توسعه تکواندو و ایجاد خانه‌های تکواندو تلاش می‌کنیم.

وی با اشاره به سرانه ۱.۳ متری اماکن ورزشی در مازندران گفت: بخش اعظم زیرساخت‌های ورزشی در روستاهاست.

رجبی تاکید کرد: آمایش سرزمینی در مازندران مورد توجه خواهد بود تا بتوانیم بهره وری را در ورزش افزایش دهیم.