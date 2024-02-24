استان: البرز

البرز حوزه انتخابیه: کرج، اشتهارد و فردیس

کرج، اشتهارد و فردیس شعار انتخاباتی: (همدلی مردم، مجلس هوشمند، رفاه عمومی)

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

سعید شکری پور یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- دکترای علوم دفاعی راهبردی کارشناسی ارشد معماری عضو نظام مهندسی، رتبه ارشد

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

مهمترین آسیب مجلس شاید در عمل کردن قوانین هست، مجلس اختیار قانونی دارد که طرح‌ها را به مجلس ببرد و تصویب کنه اما بهتر است که ما مجلسی داشته باشیم که مبنای کار آن لایحه محوری باشد که این هم دو طرفه است. زمانی ممکنه دولت قوی داشته باشیم و لایحه‌های خوب به مجلس بیاره و مجلس از طرق آن قوانین خوب و طرح بنیادی تصویب کنه اگر دولت یک زمانی نخواهد این اقدام کند به عهده مجلس است که با استفاده از کارشناسانی که دارد بتواند طرح‌های خوبی اورده که مشکل مردم رو حل کنه

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

نظارت از قبل از بحث تقنین قوانین شروع می‌شود یک نظارت قبل از تصویب قوانین که ان نظارت یعنی بتونیم آنچه که مورد نیاز با استفاده از کارای پژوهشی و نیازسنجی‌ها و ضرورت تقنین یا تصویب قوانین مشخص کنیم و نیازهای نظام رو تشخیص بدهد کار دوم اینکه که در کمیسیون‌ها قوانین به خوبی مطرح شود در صحن مجلس هم به خوبی مطرح شود با آرای قوی نمایندگان بتونه تصویب شود مرحله سوم نظارت هم بعد ابلاغ به دولت و بخش‌های اجرایی بتونه بر اساس همان شاخصه‌هایی که در قانون هست پیگیری کند و نقش نظارتی خودش بعد ابلاغ قوانین ابلاغ کند

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

اموالی که دارم یک آپارتمان در کرج یک آپارتمان در تهران داشتیم تقسیم شده بین بچه‌ها اما به اسم من که صلح شده بعد فوتم به اسمشان شود دو ماشین پرشیا ۸۶ و یک ماشین قسطی هستند و اهل تجمل گرایی نیستم یک نماینده باید خودشو از مردم بداند و شرایط مشابه آنها رو داشته باشد تا بتونه آنها رو درک کند

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

قوای سه گانه نه قوایی یک از هم جدای ما قطعاً مجلس باید قوانین خوب بذارند مبتنی بر نیازهای دولت و قوه مجریه باید قوانین خوب بذارند که قوانین رو پشتیبانی کنه از طریق قضائیه و رابطه بین سه قوا یک در قانون اساسی هم هست درسته تفکیک اما حتماً باید مکمل هم باشند تا بتوانند به نظام خدمت کنند

* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

بیش از ۴۰ سالی که در نظام مسؤولیت داشتم احساس کردم میتونم این مسؤولیت رو انجام بدهم به لحاظ مسائل تخصصی و تعاملی که میتونم ایجاد کنم یکی از مشکلات استان ایجاد تعامل و هم افزایی هست

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

بیش از ۴۰ سالی که در نظام مسؤولیت داشتم احساس کردم میتونم این مسؤولیت رو انجام بدهم به لحاظ مسائل تخصصی و تعاملی که میتونم ایجاد کنم یکی از مشکلات استان ایجاد تعامل و هم افزایی هست اقوام خوبی داریم اما هم افزا نیستند مجموعه مدیریتی در استان هست اما با هم ممکنه یکی نباشند مخصوصاً در بهره گیری از نیروی جوان و مردمی در مباحث بکارگیری مردم خیلی ضعیفیم نوع برخورد و بکارگیری مردم باید تلاش کنیم فرهنگ عمومی جامعه رو داریم با اداری کردن و دادن گزارش‌ها از مردم می‌گیریم متوجه هم نیستیم

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

هم کارشناس می‌خواهیم هم متخصص برای وضع قانون باید کار کارشناسی خوب کنیم و پایبند به مبانی نظام هم باشیم نظارت و هم افزایی هم باید باشد در مطالبه گری ضعیفیم چون بخش عمده‌ای مسؤولان ما غیربومی هستند مسوولینی که تاثیرگذارند مشکل دوم اینکه که وقتی مسؤولین در یک ساختار قرار می‌گیرند می‌شوند انسان سازمانی و از آنها خودشون نمیاورید بیرون نماینده باید مدیر در صحنه باشد و بتونه تعامل ایجاد کنه با مردم و نخبگان که با تنظیم برنامه‌های خوب مشکل رو رفع کنند

سوالات استانی:

*تراکم جمعیت استان البرز به دلیل مهاجرت بالا از سایر استان‌ها ،۱۱ برابر میانگین کشوری است. یکی از پیامدهای مهم این تراکم بالا، حاشیه نشینی است. برنامه شما برای حل این معضل چیست؟

در البرز از نظر جمعیتی جمعیت قابل قبول و بالایی دارد کرج بعد از تهران اصفهان و مشهد بیشترین جمعیت رو دارد این جمعیت ممکنه زیرساخت‌ها یا نهادسازی در برخی شهرستان‌ها نشده باشد یک شاید تقصیر کسی هم نیست کلاً آمایش سرزمینی در مجموعه استان البرز از قبل به همین صورت بوده یک مشکل اساسی داریم باید شهرستان تشکیل بشود ممکنه به بودجه دولت فشار بیاورد اما مردم هم حق و حقوقی دارند فردیس از استان زنجان جمعیتش بیشتر آیا شباهتی باید نهادسازی بشود ما باید به فکر مردم باشیم نباید نظام هم فراموش کنیم نباید هزینه‌های زیاد به موجود بیاوریم شهرستان‌ها هیچ نهاد و سازمانی هم نمایندگان در بخشایی که شهرستان شده باید دفتر بزنند تا ارتباط مستقیم و نزدیک داشته باشند و هر جایی قانون اجازه می‌دهد که ما یک منطقه تبدیل به شهرستان کنیم باید این رخ دهد قانونی اخیراً در کمیسیون تلفیق مصوب شده که یک پنجم سطح زیر شهرها به حاشیه نشینی به شهرها اضافه بشود به حاشیه نشینی تبدیل به شهر شود بخاطر اینکه مردم دیگ مورد خطاب افراد غیرقانونی یا بدون رعایت قانون که در جایی سکونت دارند از سال دیگ انجام می‌شود اگر بتونیم این مجموعه رو وارد نقشه جامع شهر کنیم و بعد در نقشه تفضیلی شهرها این و به دقت پیاده کنیم بخشی از حاشیه نشینی کم می‌شود باید برای همین قانون که مصوب شده یک راه کار منطقی داشته باشیم یعنی از قبل ابلاغ قانون شناسایی کنیم جاهایی که باید به شهرها ملحق بشوند با بررسی و پژوهش و تحقیقات دقیق معین کنیم ک اگر این کار شد ما تقریباً هم جلوی مهاجرت‌های بعدی رو بگیریم با برخورد و کنترل دقیق و از سوی دیگ منطقه‌ای که وارد شهرها شده ب ه عنوان بافت فرسوده یا … بر اساس نقشه مناسبی تهیه نشده سریعاً بافت‌ها رو تغییر دهیم و حداکثر استفاده رو از زمین انجا داشته باشیم همه امکانات هم به این بافت‌ها دهیم علت مهاجرت رو باید در بیاوریم

* موقعیت مکانی و عبور راه‌های اصلی و پرتردد مثل اتوبان کرج، قزوین و جاده چالوس از محدوده استان موجب شده حدود ۲۰ درصد ترافیک برون شهری کشور در این استان صورت گیرد. برای حل معضل ترافیک در استان البرز، چه تدابیری باید اندیشیده شود؟

باید زیرساخت‌های لازم به منظور کاهش ترافیک و استفاده مردم از وسایل حمل و نقل عمومی فراهم شود

* عدم تطابق استقرار جمعیت بالا با توان اکولوژیک استان، موجب بروز برخی معضلات از جمله حفر چاه‌های غیر مجاز و کاهش سطح آب‌های زیر زمینی شده است. برای مقابله با این معضل چه برنامه‌ای دارید؟

باید کارگروه‌های تخصصی برای مطالبه گری در این حوزه تشکیل شود