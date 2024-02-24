دومین تجمع کودکان و نوجوانان مهدوی در حرم احمدابن اسحاق برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خیاط زنجانی بعد از ظهر شنبه در مراسم تجمع کودکان که در شهرستان سرپل ذهاب برگزار شد، اظهار کرد: دومین تجمع با شکوه کودکان و نوجوانان مهدوی به صورت همزمان در ۲ استان قم و کرمانشاه در حرم احمد ابن اسحاق در شهرستان سرپل‌ذهاب توسط کانون کرمانشاه و با همراهی کانون قم به مناسبت نیمه‌ی شعبان برگزار شد.

وی افزود: با توجه به اینکه یکی از وظایف ما رشد معنویت مهدوی در میان کودکان و نوجوانان است تجمع کودکان مهدوی برای دومین سال در سرپل‌ذهاب برگزار شده که هدف ما از برگزاری این تجمع در این حرم آن است که این مکان به فرموده‌ی مقام معظم رهبری باید محلی برای باورهای مهدوی کودکان و نوجوانان باشد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس همین تأکیدات این کانون تصمیم گرفت محور تجمع با شکوه کودکان و نوجوانان مهدوی را حرم احمد ابن اسحاق قرار دهد زیرا از نایبان امام زمان (عج) هستند.

خیاط زنجانی ادامه داد: امسال برای نخستین بار از شهرستان‌های اطراف هم در این تجمع شرکت نمودند و به‌طور هم‌زمان با استان قم و استان‌های دیگری از کشور این برنامه برگزار شد که بیش از هزار کودک و نوجوان در این مراسم شرکت کردند.

وی در پایان عنوان کرد: این تجمع با شکوه همراه با برنامه‌های متنوعی از جمله قصه‌گویی، عهدنامه‌خوانی، اجرای گروه سرود، همخوانی سرود مهدوی و… برگزار شد.